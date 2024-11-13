掌記協後遭《華日》解僱 鄭嘉如勞處申索

【明報專訊】今年6月當選成為記協主席的鄭嘉如，上任不足一個月遭《華爾街日報》（WSJ）以「職位重組」為由解僱，她當時表示上司曾言記協崗位與記者職位無法共存。鄭嘉如昨到勞工處求助以向僱主提出申索，她表示過去數月嘗試透過法律代表與公司在美國的代表溝通及調解，但對方堅持解僱她是出於「裁員需要」，拒絕其復職要求。鄭稱會循民事及刑事追究，批評事件嚴重傷害她個人、記協及《華爾街日報》聲譽。
《華日》稱「裁員需要」拒鄭復職
鄭指資方拒調解
鄭嘉如昨中午在法律代表陪同下，到勞工處勞資關係科（東港島）與處方人員會面。鄭稱，昨日已向勞資關係科出示蒐集到的證據並填妥申索表，今日會再到勞工處的相關調查部門落詳細口供。
針對後續跟進，鄭表示分別會循民事及刑事着手，除稍後會再向勞資審裁處提出申訴，亦期望勞工處僱傭申索調查科就《華爾街日報》涉嫌違反《僱傭條例》第21B調查及檢控。
鄭嘉如重申，香港法例保障港人有成立及參與工會的基本權利，她作為工會代表希望以身作則，要求僱主尊重受法律保障的權利。她透露，在《華爾街日報》解僱她後，有透過法律代表與公司的法律部門以電郵及電話溝通，對方拒絕透過調解處理問題，在溝通無效後才循法律渠道申訴。鄭亦透露，在她被辭退前已循公司內部一個合規投訴渠道投訴，至今沒收到任何回覆。