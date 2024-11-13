掌記協後遭《華日》解僱 鄭嘉如勞處申索

《華日》稱「裁員需要」拒鄭復職

鄭指資方拒調解

鄭嘉如昨中午在法律代表陪同下，到勞工處勞資關係科（東港島）與處方人員會面。鄭稱，昨日已向勞資關係科出示蒐集到的證據並填妥申索表，今日會再到勞工處的相關調查部門落詳細口供。

針對後續跟進，鄭表示分別會循民事及刑事着手，除稍後會再向勞資審裁處提出申訴，亦期望勞工處僱傭申索調查科就《華爾街日報》涉嫌違反《僱傭條例》第21B調查及檢控。

鄭嘉如重申，香港法例保障港人有成立及參與工會的基本權利，她作為工會代表希望以身作則，要求僱主尊重受法律保障的權利。她透露，在《華爾街日報》解僱她後，有透過法律代表與公司的法律部門以電郵及電話溝通，對方拒絕透過調解處理問題，在溝通無效後才循法律渠道申訴。鄭亦透露，在她被辭退前已循公司內部一個合規投訴渠道投訴，至今沒收到任何回覆。