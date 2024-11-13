小二生食啫喱鯁喉不治 教師急救「冇諗過鯁親」

非華裔事主Shaikh Zaira Laine死於2021年10月27日，終年7歲，生前在西環香港潮商學校就讀小二。醫管局及香港潮商學校被列為本案有利害關係方。

事主母親供稱，2021年10月19日，她為事主準備啫喱帶回學校進食，至翌日上午校方通知死者出事，當她趕到學校時死者已送上救護車前往瑪麗醫院。事主母親另提及，同年10月26日及27日醫院為事主做的腦幹測試顯示，事主的腦幹已失去功能。

稱不見食物包裝事主不清醒

施心外壓 未按鯁喉急救

此外，學校主任唐敏儀（音譯）供稱，她持有急救牌照，曾學習以「推腹法」及「拍背法」為遇上鯁塞的人急救。唐敏儀說到達事發現場後發現事主失去意識、嘴邊有白沫，於是着同事召救護車。唐稱，當時有為事主施行心外壓，但由於事主不清醒，故沒採用「推腹法」或「拍背法」急救。

在死因裁判官林希維詢問下，唐敏儀表示事發時事主身旁沒有食物，「冇諗過佢係鯁親」；代表死者家屬的大律師李峰琦關注，涉事學校教務主任編課時，會否考慮到學校上課期間需有至少有一名持急救牌照的教師身處教員室，唐說不知道。

另外，事主的班主任陳舒婷（音譯）提到，她曾在事主座位的櫃桶找到一粒啫喱及兩粒朱古力，並將它們交給在場救護員。研訊今續。

【案件編號：CCDI 1197/22】

（死因研訊）