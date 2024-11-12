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港聞二

繼父亡故 排遣不快 躁鬱洋漢姦外傭囚7年

【明報專訊】36歲瑞典籍男僱主涉住所強姦女傭，否認強姦及未經同意下肛交罪受審。陪審團早前一致裁定兩罪成立，被告還押至昨於高院判刑。法官表示，事主出現創傷後遺症狀，被告違反僱主誠信，侵犯及威嚇傷害事主，惟接納被告無預謀犯案，以及案發時因喪父及妻兒離家而加劇其情緒問題，判處被告入獄7年。

被告Patrik Tobias Ekstrom（許大熊）為Hong Kong Wholesale Limited持有人，被控於2022年10月27日在石澳住所強姦尼泊爾籍外傭X。控方案情指，案發時被告的日籍妻子和子女不在家，被告要求與X發生性關係，對X說「我愛你，我要你」，之後強姦X及強迫X肛交。X翌日離開，不久後發現被告向她轉帳1.5萬元。

特委法官陳政龍判刑時指出，X的創傷報告顯示發後出現創傷後遺症的症狀，包括發噩夢、失眠及會想起不快回憶，X現努力面對心理創傷。心理及精神科報告顯示被告患躁鬱症，藉性行為排遣不快。案發時因繼父離世，加上妻子帶小孩回日本而承受壓力，專家認為被告的重犯風險為中等偏高。

官接納無預謀犯案

陳官續稱，被告違反僱主誠信，利用X的脆弱而犯案，X害怕得罪被告而無法返回故鄉，被告更威脅會傷害X，並在性侵過程中沒有使用安全套，專家亦認為被告的重犯風險為中等偏高。惟接納被告無預謀犯案，他案發時受家庭關係而承受壓力，相信犯案與其心理及精神狀態有關，經考慮後判處被告入獄7年。

【案件編號：HCCC 272/23】

相關字詞﹕高等法院 強姦罪 外傭

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