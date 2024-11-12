竊匪撬夾萬 荃灣獨立屋失800萬元財物

現場為荃灣荃錦公路99號柏廬，昨早10時許，重案組探員到案發單位調查，向男戶主了解事發經過，大批機動部隊警員及警犬在屋苑附近山坡搜索，探員其後搬走一個疑遭撬毁的夾萬調查。經初步點算，屋主損失7個手袋、10隻表及一些珠寶，總值約825萬元。

前晚（10日）7時許，警方接到上址獨立屋女戶主報案，稱單位有被搜掠痕迹，疑賊入屋爆竊。據悉，事發時47歲姓黎男戶主與其39歲姓許妻子正外出，外傭在房內聽到聲響，發現兩賊在地下客廳搜掠，立即通知戶主及保安報警。警方到場時賊人已從山坡逃走，單位大門、捲閘被撬開，主人房內夾萬被搬到花園，表面有被撬痕迹。消息稱戶主損失的珠寶包括一顆價值200萬元的綠寶石，以及一條價值100萬元的鑽石頸鏈。

山頂豪宅遇竊 失20隻名表

同晚11時許，警方接到山頂種植道19號維景山莊一單位76歲姓何女住戶報案，指窗被撬開，屋內有搜掠痕迹，翻查閉路電視發現有兩名男子曾潛入犯案。警方封鎖現場調查，戶主點算發現初步損失20隻總值約79萬元手表及約5萬元現金。