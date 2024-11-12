港鐵偷拍被捕 揭發手機藏280裙底片 小學男師「性慾倒錯」偷拍女生囚20月

醫生指犯案動機出於焦慮

暫委法官韋漢熙引述辯方求情指出，被告葉基偉（46歲）已婚育有兩子，於台灣取得資訊科技學位後回港半工讀考獲教育文憑。被告對受害人深感歉意，相信定罪會使他失去教席，被告的前同事、牧師和妻子都為他撰寫求情信，妻子表示已原諒被告。法官續稱，精神科醫生稱被告性慾倒錯，屬強迫症，犯案動機傾向為減低焦慮多於尋求快感，服藥後病情有改善，重犯風險極微。

港鐵小巴樓梯店舖隨處犯案

任教學校偷拍4女童

被告求情信指成功偷拍裙底帶來快感和喜悅，「使我不斷沉溺下去」。法官指被告起初喜歡觀看偷拍片，後來自己動手，雖有偷窺，不是戀童。法官亦指被告在一年內於不同地點針對不同女性偷拍，其中包括4名可辨識身分的女童，斥被告獲校方和家長信任和尊重，卻違反誠信。法官判被告入獄20個月，認罪是唯一減刑理由，並建議他在獄中接受心理，精神或其他專科協助。

案情顯示，2023年1月7日下午，警員在港鐵深水埗站見被告從後緊貼女子X，將手機放置於她裙底。警員截停被告，發現一段屬X的裙底片，調查後再在其手機發現於2022年1月8日至2023年1月7日之間拍下的逾280段裙底錄像，犯案地點為地鐵站、車廂內、梯間、店舖及小巴，另發生於被告任教的學校，被告秘密將手機放於坐下而腿張開的女童裙下，涉及8至9歲的A、B、C、D和一些身分不詳的人。

【案件編號：DCCC 1008/23】