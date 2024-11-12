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港聞二

等上樓維持5.5年 一人長者需時稍回落

【明報專訊】房委會昨公布，截至今年9月底的過去12個月公屋一般申請者平均輪候時間與上季相同，維持5.5年，其中長者一人申請者平均輪候時間回落0.2年至3.5年。房委會解釋，平均輪候時間不變，主因上半年獲編配入住大埔富蝶邨的新界區一般申請者輪候時間較短，仍反映在最新平均輪候時間，預料未來一兩季平均輪候時間仍受惠於富蝶邨一般申請者的較短輪候時間，將維持平穩。

至於長者一人申請者平均輪候時間回落，房委會則歸因連續數季有不少單位可供編配予長者一人申請者，且獲編配者中較多為輪候時間相對較短的新界區申請者。

公屋輪候冊截至9月底約有12.2萬宗一般申請，以及約9.1萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。房委會稱，第三季獲編配入住公屋的一般申請約3700宗，當中獲編配的長者一人申請佔約490宗。房委會稱，雖然第三季可供編配的新公屋單位比上季少，但因應房署打擊濫用公屋成效，以及房委會多個資助出售項目建成入伙，令第三季可供編配的翻新公屋單位數目維持於較高水平。

房委會強調，隨着未來不少新公屋供應，加上3萬個簡約公屋單位於明年首季陸續建成，整體公營房屋供應會持續顯著增加，有信心公屋綜合輪候時間在2026/27年度回落到約4.5年。

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