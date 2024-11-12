等上樓維持5.5年 一人長者需時稍回落

至於長者一人申請者平均輪候時間回落，房委會則歸因連續數季有不少單位可供編配予長者一人申請者，且獲編配者中較多為輪候時間相對較短的新界區申請者。

公屋輪候冊截至9月底約有12.2萬宗一般申請，以及約9.1萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。房委會稱，第三季獲編配入住公屋的一般申請約3700宗，當中獲編配的長者一人申請佔約490宗。房委會稱，雖然第三季可供編配的新公屋單位比上季少，但因應房署打擊濫用公屋成效，以及房委會多個資助出售項目建成入伙，令第三季可供編配的翻新公屋單位數目維持於較高水平。

房委會強調，隨着未來不少新公屋供應，加上3萬個簡約公屋單位於明年首季陸續建成，整體公營房屋供應會持續顯著增加，有信心公屋綜合輪候時間在2026/27年度回落到約4.5年。