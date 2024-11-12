港大開社區藥房  公眾可用 結合教學研究服務 提供覆配諮詢

蒐患者數據監察不良反應療效 協助研究

位於港大醫學院沙宣道3號學術樓、毗鄰瑪麗醫院的港大社區藥房，由藥理及藥劑學系藥劑師營運管理，建立結合跨專業教學、研究和服務的可持續營運模式，並加強藥劑師在社區及基層醫療的角色，減低醫院及整個醫療體系負擔。藥劑師可加強患者依從用藥，提供個人用藥指導，並會蒐集患者數據監察不良反應和療效，將結果向家庭醫生反映，以及協助有關疾病研究。

設兩諮詢室 助管理預防疾病

港大社區藥房設有兩間獨立諮詢室，提供預防疾病、慢病與輕微疾病管理、藥物諮詢、護理及治療，市民可憑醫生處方到該處覆配藥物，例如「三高」（高血壓、高膽固醇，及高血糖）、心臟病、中風藥物及抗生素等。藥劑師亦會提供簡單疾病管理服務，包括傷風感冒、腸胃不適、皮膚痕癢、肌肉酸痛等，另有售血糖計和血壓計、營養產品和保健品等。

副醫衛局長李夏茵稱，社區藥房可提供藥劑諮詢和增加便捷的藥物配發選擇，並為培訓下一代藥劑師提供重要場所，有助保證人才質素，進一步提升本港基層醫療服務質素。港大藥理及藥劑學系教授黃志基說，藥劑師會評估醫生處方藥物及病人用藥習慣，並與地區康健中心合作制定社區藥物名冊。