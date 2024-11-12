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港聞

港聞二

唐英年稱愛國非只說不做 支持「都要計得掂條數」

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍上周五在深圳主持座談會時提及工商界是推動香港經濟發展的「主力軍」，期望他們以實際行動愛國愛港。全國政協常委唐英年在一個論壇表示，港商愛國及願意支持中央和特區政府，並非只說不做，指出商人最終要「計數」，「支持得嚟，條數都要計得掂」。同場的特首李家超致辭提到明年有3個重點方向，其中指商界和企業家是香港發展的參與者，「更應該是貢獻者，而不是旁觀者、不止做評論員」。

獲邀出席座談會的恒基兆業地產主席李家傑回覆本報表示，集團積極推動本港經濟多元發展，對香港及國家前景信心堅定不移。除傳統業務外，集團亦因應國家所需，大力推動創科發展，包括推動香港晶片發展、孵化專注於清潔能源和其他可持續解決方案的綠色技術初創企業，以及推動內地氫能的研發和應用等。

總商會稱續獻策 唐謂孤掌難鳴「政府亦要改革」

香港總商會主席陳瑞娟則表示，總商會會做好內外兩方面的工作。對外方面，總商會會率團外訪、加強國際聯繫，說好香港故事；對內將繼續向政府建言獻策，並為企業提供人工智能、自動化和供應鏈等專業項目培訓，協助數碼轉型。

唐英年在灼見名家周年論壇暨十周年慶典說，港商愛國及願意支持中央和特區政府，但最終都要「計數」。他以投地為例，商界就一幅地計算過價錢後出標，若政府批准，商界願意起樓，而建築界有工開、市民上樓時間加快；但若政府「企硬」一個價錢不願批地就不成事。唐認為政府亦要改革，並將政府改革及商界實際行動有機結合，「唔係淨係叫商界實際行動，但政府就一意孤行，咁樣唔work（可行）；如果政府肯改革，但商界冇實際行動，亦都唔work（可行）」。唐英年說孤掌難鳴，商界及政府必須共同合作。

特首：港商「更應該是貢獻者 不止做評論員」

李家超昨日提到明年有3個重點發展方向，其中「要主動識變、應變、求變，自我革新及推陳出新」，指港商和企業家是香港發展的參與者和受益者，「更應該是貢獻者，而不是旁觀者、不止做評論員」，認為面對經濟轉型期，每個行業都應由自身做起，以實際行動建設香港。

另外兩個方向則包括要體現愛國愛港力量於實際行動，共同建設香港，「將愛國愛港的力量轉化為一項又一項具體的實際行動，建設更美好的香港」；亦要擴闊全球網絡，在世界舞台說好香港故事。

相關字詞﹕夏寶龍見商界 李家超 流標 唐英年 商界 夏寶龍

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