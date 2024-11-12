唐英年稱愛國非只說不做 支持「都要計得掂條數」

獲邀出席座談會的恒基兆業地產主席李家傑回覆本報表示，集團積極推動本港經濟多元發展，對香港及國家前景信心堅定不移。除傳統業務外，集團亦因應國家所需，大力推動創科發展，包括推動香港晶片發展、孵化專注於清潔能源和其他可持續解決方案的綠色技術初創企業，以及推動內地氫能的研發和應用等。

總商會稱續獻策 唐謂孤掌難鳴「政府亦要改革」

香港總商會主席陳瑞娟則表示，總商會會做好內外兩方面的工作。對外方面，總商會會率團外訪、加強國際聯繫，說好香港故事；對內將繼續向政府建言獻策，並為企業提供人工智能、自動化和供應鏈等專業項目培訓，協助數碼轉型。

唐英年在灼見名家周年論壇暨十周年慶典說，港商愛國及願意支持中央和特區政府，但最終都要「計數」。他以投地為例，商界就一幅地計算過價錢後出標，若政府批准，商界願意起樓，而建築界有工開、市民上樓時間加快；但若政府「企硬」一個價錢不願批地就不成事。唐認為政府亦要改革，並將政府改革及商界實際行動有機結合，「唔係淨係叫商界實際行動，但政府就一意孤行，咁樣唔work（可行）；如果政府肯改革，但商界冇實際行動，亦都唔work（可行）」。唐英年說孤掌難鳴，商界及政府必須共同合作。

特首：港商「更應該是貢獻者 不止做評論員」

李家超昨日提到明年有3個重點發展方向，其中「要主動識變、應變、求變，自我革新及推陳出新」，指港商和企業家是香港發展的參與者和受益者，「更應該是貢獻者，而不是旁觀者、不止做評論員」，認為面對經濟轉型期，每個行業都應由自身做起，以實際行動建設香港。

另外兩個方向則包括要體現愛國愛港力量於實際行動，共同建設香港，「將愛國愛港的力量轉化為一項又一項具體的實際行動，建設更美好的香港」；亦要擴闊全球網絡，在世界舞台說好香港故事。