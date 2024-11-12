中投祁斌料任中聯辦副主任 譚耀宗料與夏寶龍商界期望有關

曾任中證監處理滬港通深港通

祁斌現年56歲，早年在清華大學修讀物理課程，其後攻讀商學、經濟等碩士及博士學位，曾於高盛集團等華爾街金融機構工作，其後返國，曾在中國證監會工作16年，2016年加入中國投資有限責任公司擔任副總經理。他在中證監期間，曾參與處理「滬港通」及「深港通」等涉及香港的跨境投資業務，助中國資助走出去。中投公司網站昨日仍顯示他任職副總經理。

金融機構主管歡迎來港

稱祁斌與港監管機構向有聯繫

祁斌調港消息引起金融界及政界關注。有金融機構主管昨日私下表示，歡迎祁斌來港，指他與香港的金融及監管機構一直有聯繫，了解香港金融市場運作，近期才與本港金融機構領導見面。中投公司在2023年9月曾選址香港舉行中投論壇，當時中投公司董事長彭純率領管理層拜會特首李家超，祁斌也有參與。

譚耀宗表示，中央近年不時安排國企一把手轉任省領導，目的是希望借助他們商界的視野及經驗，改善地方經濟。他說中央肯定關心香港經濟發展，三中全會也提及要鞏固香港國際金融中心地位，安排金融專才來港，相信會協助處理經濟發展相關工作，又相信此安排與港澳辦主任夏寶龍近期見本港商界提出期望有關。

陳健波料助解決經濟困局

陳仲尼料可為港聯繫海外

行會成員兼保險界立法會議員陳健波表示，這次人事安排證明中央重視「實戰經驗」人員，相信有助香港找出經濟發展的問題及解決方法。陳又指祁斌具中投背景，相信有助促進內地公司企業及資金來港投資。

從事投資業務的選委界立法會議員兼全國人代陳仲尼稱，若有關人事任命屬實，反映中央高度關心及支持香港經濟發展。他相信，祁斌在中投公司工作多年，有不少海外主權基金的人脈及聯繫，亦與民間投資界有交往，相信可借助他的專長，為香港在海內外鋪橋搭路，引進投資機會。陳又稱，香港經濟面臨轉型，也要發展創科、生命科技等行業，需要天使基金、私募基金的投資，相信祁斌能在這些領域提供意見。

中聯辦以往少有中央財金系統人員任領導，陳仲尼認為香港面對新環境、新挑戰，中央此舉也是因應新形勢而知人善任。