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港聞

港聞二

中投祁斌料任中聯辦副主任 譚耀宗料與夏寶龍商界期望有關

【明報專訊】中央力促香港改革發展經濟，據悉最新動作包括派遣財金專家中國投資有限責任公司副總經理祁斌來港出任中聯辦副主任，料協助處理經濟事務。全國港澳研究會副會長譚耀宗稱，中共三中全會已表明鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，安排財金專家來港顯示中央關心香港經濟。有金融界議員認為祁斌一直參與「主權基金」投資工作，相信其人脈有助香港引入資金、企業，及助香港在海外尋找機遇。

曾任中證監處理滬港通深港通

祁斌現年56歲，早年在清華大學修讀物理課程，其後攻讀商學、經濟等碩士及博士學位，曾於高盛集團等華爾街金融機構工作，其後返國，曾在中國證監會工作16年，2016年加入中國投資有限責任公司擔任副總經理。他在中證監期間，曾參與處理「滬港通」及「深港通」等涉及香港的跨境投資業務，助中國資助走出去。中投公司網站昨日仍顯示他任職副總經理。

金融機構主管歡迎來港

稱祁斌與港監管機構向有聯繫

祁斌調港消息引起金融界及政界關注。有金融機構主管昨日私下表示，歡迎祁斌來港，指他與香港的金融及監管機構一直有聯繫，了解香港金融市場運作，近期才與本港金融機構領導見面。中投公司在2023年9月曾選址香港舉行中投論壇，當時中投公司董事長彭純率領管理層拜會特首李家超，祁斌也有參與。

譚耀宗表示，中央近年不時安排國企一把手轉任省領導，目的是希望借助他們商界的視野及經驗，改善地方經濟。他說中央肯定關心香港經濟發展，三中全會也提及要鞏固香港國際金融中心地位，安排金融專才來港，相信會協助處理經濟發展相關工作，又相信此安排與港澳辦主任夏寶龍近期見本港商界提出期望有關。

陳健波料助解決經濟困局

陳仲尼料可為港聯繫海外

行會成員兼保險界立法會議員陳健波表示，這次人事安排證明中央重視「實戰經驗」人員，相信有助香港找出經濟發展的問題及解決方法。陳又指祁斌具中投背景，相信有助促進內地公司企業及資金來港投資。

從事投資業務的選委界立法會議員兼全國人代陳仲尼稱，若有關人事任命屬實，反映中央高度關心及支持香港經濟發展。他相信，祁斌在中投公司工作多年，有不少海外主權基金的人脈及聯繫，亦與民間投資界有交往，相信可借助他的專長，為香港在海內外鋪橋搭路，引進投資機會。陳又稱，香港經濟面臨轉型，也要發展創科、生命科技等行業，需要天使基金、私募基金的投資，相信祁斌能在這些領域提供意見。

中聯辦以往少有中央財金系統人員任領導，陳仲尼認為香港面對新環境、新挑戰，中央此舉也是因應新形勢而知人善任。

相關字詞﹕國際金融中心 三中全會 祁斌 中投公司 中聯辦副主任 中聯辦

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