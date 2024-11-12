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港聞二

非繁忙時間宣傳電梯「左右企」 港鐵：教育為主 暫不引例規管

【明報專訊】港鐵今年續辦「港鐵扶手電梯安全運動」，提醒乘客「左右企穩」。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲昨接受電台訪問時表示，港鐵會以宣傳推廣為主，暫未考慮引用港鐵附例管理電梯安全。她又稱，明白市民在電梯上「左行右企」的觀念根深蒂固，港鐵本月會安排穿紅色背心的扶手電梯大使在非繁忙時間示範「左右企穩」，冀透過持續宣傳推廣，讓市民明白「其實站在左手邊不是那麼尷尬」，以減輕市民心理壓力。

根據《香港鐵路附例》第28A（1）條，若任何人不按港鐵所指示的方式及秩序上落任何自動梯，或企圖不按港鐵公司所指示的方式及秩序上落任何自動梯，最高可罰款5000元及監禁6個月。李昨稱對於「左行右企」做法主要使用宣傳教育改變，非引用《港鐵附例》規管。

舉例小孩「借位」後跌 4人連坐

港鐵早前稱，今年首9個月有430宗扶手電梯意外，意外原因包括沒緊握扶手致失平衡、攜帶大型物件等。李舉例，曾有乘客在電梯左邊行走，在他右邊的小童被母親拉一拉「借位」，令小童失平衡往後跌，波及後面4名乘客一同跌倒。她稱類似意外或會引致嚴重後果，又觀察到很多長者兩手都拿着膠袋，沒法扶穩，易生意外，故希望長者盡量用升降機。

多長者車站 200電梯減速

李稱約一半扶手電梯意外涉及長者，因此在多長者的車站電梯會減速，現已有200條減速電梯，未來會繼續考慮營運需要、技術上是否可行，而決定減速電梯數目。

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