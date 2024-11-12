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港聞

港聞二

友愛謀殺案情重組 街市肢體碰撞 疑犯膝跪踩腹

【明報專訊】屯門友愛街市打鬥事件演變成謀殺案，34歲男子前日凌晨買消夜時，疑因眼神問題與人發生爭執，雙方大打出手，男子回家後突暈倒，昏迷送院搶救後不治。警方調查後拘捕4名男子涉嫌謀殺。昨晚警方押解其中一名男疑犯返回案發現場重組案情，警方搬出一個人形公仔放在地上充當死者，疑犯示範側身跪在人形公仔上，其左小腿一度壓在公仔上身，之後數次示範用左腳掌踩住公仔腹部附近。

周日（10日）凌晨，警方接獲34歲姓何男事主的父親報案，指事主突然在友愛邨愛暉樓寓所暈倒，送院後不治。警方發現死者身上有可疑傷勢，調查後發現他曾到附近友愛街市買消夜，並在街市外與人打鬥。警方當晚以涉嫌謀殺拘捕4名58至64歲本地男子，又指打鬥過程沒用武器，料不涉三合會活動。

死者兩名親友昨早由探員陪同到富山公眾殮房認屍，離開時神情哀傷。記者昨訪事主生前所住單位，親友對事件不欲多談。單位外放有汽水、零食和飯盒，有紅紙遮蓋門口土地財神。一名女鄰居說死者與父母居於單位逾30年，死者雖寡言，但平時會打招呼；死者身形高大，有抽煙習慣，似乎沒正職，只知他間中幫人代購掙錢。

鄰居稱事主沒正職 代購掙錢

昨晚8時許，警方將其中一名男疑犯押返友愛街市重組案情，疑犯黑布蒙頭，穿拖鞋，鎖上手銬、腰纏鐵鏈，在熟食市場附近來回踱步及示範當日與死者肢體碰撞，包括跪在人形公仔上身及踩住其腹部，多名探員在場協助調查及錄影，重組案情歷時約半小時。

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