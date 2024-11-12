由地產打進濠賭業 銀娛主席呂志和辭世 9月慶95歲壽辰 集團：適時委任繼任人

行政長官李家超昨晚對呂志和辭世表示哀悼，稱他多年熱心貢獻社會，是成功企業家，多年來積極在內地、香港以至全球推動慈善和教育事業，尤其關心年輕人教育和科技發展。

李家超讚熱心公益 尤其教育

呂志和於1929年在廣東江門出生，並於13歲走上創業之路，由早年參與食品行業起家，參與過汽車零件買賣、建材、石礦、貿易、地產、酒店、博彩，甚至證券行業。他早年有「石礦大王」之稱。1978年在尖東投得酒店地皮建成酒店，結合外商假日酒店集團管理，並為其在美國、香港及區內市場陸續建立的酒店王國奠下穩固基礎。

建材礦業發迹 奠商業基礎

在呂志和領導下，集團在2002年投得澳門賭牌。截至昨日止，呂志和家族名下的嘉華國際及銀娛市值分別為58.33億元及1572.31億元。集團的生意王國除了內地及港澳之外，還伸展到星馬泰及美國等地。

集團生意遍星馬泰美國

在商業打拼之餘，呂志和亦回饋社會，重視教育、醫療與公益，捐建百餘所學校，並設立獎學金。近年他着力支持高端科研，2015年於國際創立「呂志和獎——世界文明獎」，在2016年列入「胡潤港澳台及海外華人慈善榜」首位。

創呂志和獎 曾列慈善榜首位

政界方面，呂志和曾當選第九屆全國政協委員、香港第一屆政府推選委員會及選舉委員會委員。呂志和獲頒大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士等；曾獲中國科學院紫金山天文台將國際編號5538的小行星命名為「呂志和星」。

呂志和在今年9月現身慶祝其95歲生辰的晚宴。據當時傳媒報道，他與包括呂耀東等5名子女，以及眾親友、合作伙伴、集團資深員工，還有政商、教育界及社會名流於晚宴上慶祝。