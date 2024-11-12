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投資網騙上月逾380宗 急升24% 今年最大損失7847萬 虛幣公司主管遭誘投資虛幣

【明報專訊】據警方統計，今年10月有逾380宗網上投資騙案，比9月的312宗上升24%，涉款金額亦上升33%。今年最大單一損失案件，是一名女事主收到騙徒發送「白撞」信息宣傳虛擬貨幣投資組合，其後事主因熒幕分享電子錢包資料，遭騙徒取得密碼登入帳戶轉走7847萬元。

商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察溫璧而表示，警方今年首9個月接獲3468宗網上投資騙案，損失額約22億元，比去年同期4331宗和28億元下跌近兩成。近四成案件涉及金融投資產品、三成半涉及虛擬資產；七成受害人損失10萬元以上，近一成半更損失超過百萬。

溫璧而表示，今年1月任職虛擬貨幣公司主管的38歲本地女子收到騙徒「白撞」信息，訛稱是資產管理公司老闆，向她宣傳虛擬貨幣投資組合。事主不虞有詐，和騙徒視像通話，其間騙徒要求事主熒幕分享電子錢包資料，得悉密碼並登入其帳戶轉走7847萬元，為今年單一最大損失案件。

騙徒拒視像通話 供查卡片

另一35歲受害者K小姐（化名）今年9月被騙23萬元。她從事地產文員，在facebook收到騙徒查詢租樓事宜，騙徒訛稱從北京來港工作，主動談起個人生活，又發生活照給她。

WhatsApp冒執法員索銀行紀錄

兩人在WhatsApp溝通，K小姐曾建議視像通話，但對方以軟件問題為由拒絕，又曾讓K小姐查看卡片和公司資料，令她信以為真。二人熟絡後，騙徒讓她下載虛假投資平台買賣。起初她只投資約2萬元，見獲利近6萬遂繼續投資，最終投資23萬元，平台顯示獲利數十萬。

K小姐曾兩度提款千元，正試圖提款更大金額時，平台客服卻指控她利用投資波動非法賺取金錢，要求她提交保證金，否則7日內採取司法行動。K小姐發覺受騙，嘗試聯絡騙徒但已經人間蒸發。溫璧而提醒市民投資時要多方查證平台真偽，指騙徒建構虛假網頁時需用假域名，呼籲市民善用域名工具核實網頁是否只建立了極短時間。

她另提到今年下半年發現更多騙徒假冒執法人員向市民發出WhatsApp信息，並更換頭像為執法機構標誌和相片，訛稱市民涉非法活動，要求提供銀行交易紀錄等敏感資料助查。她重申頭像不能用作識別執法人員身分，執法機構亦不會在電話或通訊軟件講述案件細節，更不會要求市民披露個人資料和轉帳。警方今年首9個月錄得734宗假冒官員電話騙案，較去年同期升8.1%。

相關字詞﹕警方 商業罪案調查科 假冒官員 網上投資騙案

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