射擊場職員控無牌藏槍 將爭議涉案器械非管制

被告施朗（29歲，射擊競技場職員）否認2020年6月29日在筲箕灣某單位，沒有槍械及彈藥的管有權牌照，以及槍械及彈藥的經營人牌照，而管有槍械及彈藥，即一支手槍、4個彈匣、一支長槍連膛口裝置及53枚槍彈殼。根據控罪書，案件由警方國安處處理。

控方：功能正常 曾改裝無法開火

控方開案陳辭指出，警方2020年6月29日於上址搜出上述物品，同日被告被捕，警誡下承認擁有該些物品。控方稱，經控方專家證人警方軍械法證課高級督察黃金鋒檢視，發現涉案彈匣分別適用於單膛室手槍、Glock 17手槍、AK47自動步槍及AR15步槍。

控方表示，黃金鋒亦發現涉案手槍和長槍裝填子彈等功能正常，惟兩支槍的撞針（firing pin）被縮短、撞針針孔閉上，而且有組件被嵌入物（insert）阻擋，導致兩支槍皆無法開火。

黃金鋒昨接受控方主問時補充，涉案手槍除無法開火外，其餘功能正常，並同意若更換手槍撞針、開啟撞針針孔，並移除槍內的嵌入物，該手槍便能開火，惟改動過程要用到合適工具。

標示「只供氣槍攝影用」

警否認被告屢稱「玩具槍」

此外，負責檢取證物的警員劉志豪（音譯）在辯方盤問下同意，被告家中盛載涉案物品的箱子寫上「For Airsoft Photography Only（只供氣槍攝影使用）」等字句。辯方另指出，警方在被告家中蒐證時，被告不斷向劉及其他警員表示「這些都是玩具槍」。劉不同意。審訊今續。

【案件編號：DCCC647/23、367/24】