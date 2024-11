覆核新田環評待批法援 社工申暫擱程序遭官拒

質疑拖延 期限周四屆滿

代表謝世傑的資深大律師祁志甫開庭表示,高官8月12日批出司法覆核許可,10月7日發書面指示,稱申請具備合理理據和涉及公眾利益,各方應盡快處理。惟祁志表示,法援署一直拖延審批謝的法援申請,忽視本案具公眾利益,有違法官指示。

祁志提及,法援署助理首席法律援助律師何慧嫺曾書面回覆,稱一般需時3個月審批法援,又說法律團隊不應再去信查問,否則影響進度。祁志表示,上述期限本周四屆滿,法律團隊義務協助謝世傑入稟,沒有政府或公司的充裕資源支持,亦無法再催促法援署,「我們無權又無錢」(we are literally powerless and moneyless)。祁志冀法庭考慮訴訟時間緊湊,加上科技城工程很快展開,頒令擱置法律程序。

署方無旁聽 官稱感不快

高官表示,環保議題攸關公眾利益,不過法庭頒令擱置程序會影響案件進度。法官又稱,原預料法援署派人旁聽,若有人在場,「會見到法官感覺不快」(you can watch the judge getting upset)。法官駁回擱置聆訊申請,今日將頒書面判辭。

謝世傑在庭外表示,法援署未必有意拖慢程序,但一直未批法援,令自己承受訟費壓力。謝又稱,涉案環評報告備受爭議,惟一日未批法援,「想申請禁制令叫停工程都做唔到」。

【案件編號:HCAL 1256/24】