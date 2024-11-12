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覆核新田環評待批法援 社工申暫擱程序遭官拒

【明報專訊】環保署今年5月有條件批准新田科技城環評報告，社工謝世傑以個人身分入稟司法覆核環保署長決定，昨於高院處理。庭上透露，法援署審批法援的期限本周四（14日）屆滿。謝世傑一方質疑法援署拖延程序，要求擱置法律程序14日，直至法援申請有結果。法官高浩文聽畢陳辭後駁回申請，但指法援署無派人旁聽令他感覺不快。

質疑拖延 期限周四屆滿

代表謝世傑的資深大律師祁志甫開庭表示，高官8月12日批出司法覆核許可，10月7日發書面指示，稱申請具備合理理據和涉及公眾利益，各方應盡快處理。惟祁志表示，法援署一直拖延審批謝的法援申請，忽視本案具公眾利益，有違法官指示。

祁志提及，法援署助理首席法律援助律師何慧嫺曾書面回覆，稱一般需時3個月審批法援，又說法律團隊不應再去信查問，否則影響進度。祁志表示，上述期限本周四屆滿，法律團隊義務協助謝世傑入稟，沒有政府或公司的充裕資源支持，亦無法再催促法援署，「我們無權又無錢」（we are literally powerless and moneyless）。祁志冀法庭考慮訴訟時間緊湊，加上科技城工程很快展開，頒令擱置法律程序。

署方無旁聽 官稱感不快

高官表示，環保議題攸關公眾利益，不過法庭頒令擱置程序會影響案件進度。法官又稱，原預料法援署派人旁聽，若有人在場，「會見到法官感覺不快」（you can watch the judge getting upset）。法官駁回擱置聆訊申請，今日將頒書面判辭。

謝世傑在庭外表示，法援署未必有意拖慢程序，但一直未批法援，令自己承受訟費壓力。謝又稱，涉案環評報告備受爭議，惟一日未批法援，「想申請禁制令叫停工程都做唔到」。

【案件編號：HCAL 1256/24】

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