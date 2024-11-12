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【Emily】民調：34%港人欲移民 減3.6百分點 主因本地經濟欠佳 外地居住環境較好

【明報專訊】唔少港人近年有意移民，中大香港亞太研究所一項調查發現，今年有34.1%受訪者話有打算移民，比舊年37.7%少咗3.6個百分點，比起2021年嘅42%更下跌近8個百分點，而近期有為移民做準備嘅受訪者，亦由2021年38.7%跌至今年26.6%。相反，今年有61.8%受訪者話無打算移民，比2021年回升超過12個百分點。

研究所採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話）取樣，喺上月9日至25日訪問咗711名18歲或以上香港市民。結果發現，34.1%受訪者打算移民，比舊年略低。調查有問到促使佢哋打算移民嘅因素，其中三大本地因素分別係「經濟情况欠佳/經濟無前途」（23.8%）、「香港政制唔民主」（14.9%）、「香港政治爭拗太多/政治唔穩定」（14.1%）。外地因素主要係「該地居住環境較好/較寬敞」（25.4%），其次係「該地自由（包括言論自由）」（15.5%）等。

另調查稱六成人滿意施政報告

另外，民意觀察研究中心就特首公布第三份《施政報告》，喺上月19日至28日以隨機抽樣電話方式訪問951名18歲或以上市民，了解佢哋對《施政報告》嘅意見。結果顯示，逾六成人傾向滿意《施政報告》，24.7%受訪者傾向唔滿意。受訪者亦普遍支持改善民生政策，例如近七成半人支持向連續兩次向隅、40歲以下白表青年家庭及一人申請者加派抽籤號碼；近六成半人支持立法規管劏房。

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