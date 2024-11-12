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港聞二

童樂居人工智能CCTV 先試用再推至其他院舍

【明報專訊】曾爆出虐兒案的香港保護兒童會童樂居，獲政府資助引入人工智能（AI）以加強閉路電視系統監察不當行為，實政圓桌立法會議員田北辰昨關注政府長遠會否將AI技術推展至其他類型院舍。勞福局長孫玉菡形容AI「幫到手」，但院舍安裝多個鏡頭，每日可發生無數誤報，重點是「如何將誤鳴減低而令它變得有用」，而保會是試點，若技術上成功，「會再想一想如何應用好個技術」。

強制舉報指南料明年中擬定

強制舉報虐兒條例草案今年7月獲立法會通過，勞福局副秘書長梁振榮昨在立法會福利事務委員會表示，今年中已就「強制舉報者指南」綱領提交立法會，已接近完成有關身體虐待和性虐待的內容，目前專業顧問團正全速草擬有關疏忽照顧和心理虐待的內容，預計明年中前敲定指南草擬本。他重申明年下半年會「鋪天蓋地（宣傳）」，令業界清楚掌握所需資料。

梁振榮續稱，今年2月已推出第一個單元訓練課程予日後須強制舉報虐兒的廿多個專業界別人員參與，形容報讀課程數字相當高，之後會製作第二單元課程。

另外，工聯會議員鄧家彪提到社署掌握全港八成長者資料，應更積極主動找出隱蔽長者，例如將名冊交予關愛隊做家訪。他認為長者申請長者福利金時，等於同意接受社署指定的上門探訪等服務。孫玉菡說，明白議員「好好心」，但要謹慎考慮長者領取政府資助是否等同容許家訪，現時逾百萬名長者正領取資助，部分亦無特別需要，當局須善用資源，例如從大數據更準確找到高危長者，以集中精力。

相關字詞﹕保護兒童 童樂居 勞福局 孫玉菡

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