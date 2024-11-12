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港聞

港聞二

與10歲「女友」性交等 27歲倉務員囚4年

【明報專訊】27歲倉務員管有135張兒童色情照片及222段兒童色情影片，製作兩名女童的色情影片及與其中一名年僅10歲的女童非法性交，早前承認管有兒童色情物品等4罪，昨於高等法院判囚4年。法官指被告和事主年紀差異甚大，加上被告曾有非法性交案底，重犯風險較高，他認罪是唯一減刑因素。

官指重犯風險高 認罪唯一減刑因素

被告莊信謙（現27歲）承認一項與13歲以下女童非法性交罪、一項管有兒童色情物品罪及兩項製作兒童色情物品罪。辯方求情稱，被告對犯案感後悔，受害女童均是其女朋友，兩人有共識之下拍攝性交過程，被告僅為了「自我滿足」而保存性交影片。

有前科 患反社會人格障礙

庭上透露，女童X拒絕索取創傷報告。特委法官陳政龍引述被告的精神及心理報告稱，他沒有戀童癖，但患有反社會人格障礙，透過操縱和剝削女童滿足性需要，重犯風險較高。此外，被告過往進入女廁偷拍，有遊蕩和與未成年女童非法性交的案底。

陳官判刑指被告犯案涉及多項加刑因素，包括10歲女童X和被告的年齡差距大，以及被告有非法性交案底。陳官採納6年監禁為所有控罪的量刑起點，被告認罪減至判囚4年。

案情指警方在被告的手機及平板電腦內發現135張兒童色情照片及222段兒童色情影片，並涉及不知名女童及女童X的20段影像。被告警誡下稱前者曾是他的女友，名叫「小肉肉」，但被告不知她的年紀。X於2021年僅10歲，二人成為戀人。

【案件編號：HCCC 417/23】

相關字詞﹕高等法院 管有兒童色情物品 與13歲以下女童非法性交罪

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