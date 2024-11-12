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港聞

港聞二

樽藏兩嬰屍父母囚9月 屍肝檢可卡因 官指礙查死因或瞞罪行

【明報專訊】屯門某唐樓單位一對租客因欠租，今年3月被業主趕走，清潔工打掃時在單位發現兩個透明玻璃樽，內有嬰兒狀物品。警方拘捕兩名嬰兒的親生父母，為涉案租客，二人早前承認兩項阻止埋葬屍體罪，昨同在粉嶺裁判法院被判監禁9個月。裁判官指兩名被告伙同犯案，了解阻止埋葬屍體的詳細步驟；二人用器皿裝載死者是對他們不尊重，亦阻礙警方查找嬰兒死因。

男被告林梓漢（24歲，倉務員）及女被告周櫻鏵（22歲，公關） 被控於2022年某日在天水圍田廈路廈村一間鐵皮屋阻止埋葬一名男嬰的屍體，以及於2023年某日在屯門美恆樓一單位阻止埋葬另一名男嬰的屍體。

伙同犯案阻埋葬 官指不尊重死者

案情顯示，兩名被告為屯門美恆樓一單位租客，因無按時交租，業主今年3月5日聯同地產經紀進入單位要求二人離開，林在單位內遺留一些個人物品。同月8日清潔工在單位內發現兩個透明樽，內有嬰兒狀的物品，遂報警處理。警方確認為兩具嬰兒屍體，另在單位內搜出酒精。

林警誡下稱，前年周在家中流產，她自行生產和剪掉臍帶，林見男嬰無生命迹象，從網上搜尋保存動物屍體的方法，並在附近藥房購買高濃度酒精混入樽內，放入男嬰。去年第二度懷孕的周告訴林她不想有小孩，因「未玩夠」，周遂服用墮胎藥。

官：雖稱流產與吸毒無關

製成樣本令死因不明

隨後周肚痛並產下另一名男嬰，二人購買樽和酒精，放入男嬰，兩具屍體一同放於牀下。周於警誡時說，兩名男嬰出生時已死亡，她曾問林需否報警，林拒絕，擔心報警會失去屍體。驗屍報告確認兩名男嬰胎齡分別26周和28周。

裁判官判刑指兩被告經評估有吸食毒品，而兩名男嬰的毒理報告顯示他們的肝臟有可卡因成分。雖然周稱她流產與吸食毒品無必然關係，但被告犯案有可能是為了隱藏其他罪行，例如謀殺，二人將男嬰放入器皿製成樣本，令他們死因未明。

【案件編號：FLCC 533/24】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 阻止合法埋葬屍體 嬰屍

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