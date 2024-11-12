灣區熱搜：穗低空經濟立法 擬設適航審定機構 制訂基建規劃 推動通勤商務等跨境飛行

明報記者 陳子凌

10月下旬，廣州市人大就《條例》修訂草案公開徵求意見，待本月二審表決。修訂草案共8章43條，其中專門有一章篇幅提及低空經濟基礎設施建設，指出要制訂廣州市低空飛行基礎設施建設規劃，佈局低空飛行服務站和加強低空智聯網建設；要求各區推進民用無人駕駛航空器起降中轉、貨物裝卸、維修保養等地面配套建設，並允許社會資本依法參與地面配套設施的營運。

面對目前廣州市缺乏適航審定（民用航空產品可商業營運的法定前置條件）機構，阻礙本地低空飛行企業申請相關資格的問題，《條例》提出，市政府要支持建設及培育駐穗適航審定機構，按照規定給予用地、人才及科研設施設備，協助適航審定機構展開適航標準起草、適航驗證研究、關鍵審定技術等工作。

支持南沙無人設備產業化工作

在實際商業用途上，《條例》指出要逐步開通市內、城際、跨境等低空客運航線，推動發展包括空中通勤、商務出行等大灣區低空跨境飛行新業態；推進無人駕駛航空器的貨物運輸、應急遞送等物流工作，以及推動建設低空文化園區、飛行營地，以發展低空觀光旅遊、低空飛行表演與培訓、低空賽事等文化旅遊項目。《條例》還特別提到，支持南沙建立海陸空無人體系准入標準，推動物流配送、低空交通、海洋監測、防災減災、應急救援、消防救援、城市管理、海上搜救等領域的無人設備產業化工作。

業界指立法必要 可加快產品上市

旗下無人駕駛航空器已取得標準適航證（AC）的億航智能設備（廣州）有限公司副總裁薛鵬表示，為低空經濟立法是必要及迫切的，能為企業發展提供清晰指引。他指出，適航審定是低空飛行器商業運營的關鍵一環，過去廣州沒有相關機構，企業需要奔波全國各地辦適航審定，消耗經濟成本和時間。廣州立法支持本地展開適航審定工作，將有助於加快產品上市進程，縮短研發到商業化的時間。

廣東亞太創新經濟研究院理事長李志堅亦指出，低空產業技術層面有持續的突破創新，但除了「飛起來」，更要在之前為產業細化立法，在低空空域管制和飛行器監管、預判潛在漏洞風險等方面做到「管起來」。廣州要打造全球領先的低空經濟發展示範區，就要在產業體系、行業標準、監管等方面走得更前，接下來關於低空經濟的各類專項政策和法律法規也應盡快跟上，例如航線申報等監管細節，都值得更深入研究。