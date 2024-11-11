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港聞二

利率趨下 國家穩經濟 陳茂波料全年GDP靠近2.5%

【明報專訊】政府早前預測香港今年全年經濟增長2.5%至3.5%，財政司長陳茂波昨日發表網誌，稱雖然今年第三季經濟增速放緩，但預期外圍利率下調、內地一系列穩定經濟措施推出，料全年經濟增長（GDP）處於預測區間靠近下限的水平。

今年首三季預估經濟增長率為2.6%，惟第三季經濟按年僅增長1.8%，遜於預期。陳茂波昨在網誌表示，儘管第三季增長放緩，不過外圍利率逐漸向下，市場普遍預計美國年底前會再減息一次，而國家推出一系列穩定經濟措施，市場氣氛好轉，股票和物業市場交投回暖，預期今年餘下時間經濟將保持動力。他評估，今年全年經濟增長將處於原預測區間（即2.5%至3.5%）靠近下限的水平。

學者：經濟前景需視特朗普對華政策

經濟學者李兆波表示，雖然第四季傳統而言是經濟旺季，但去年經濟數據基數較高，料今年第四季的按年增長率較低，他預計全年經濟增長約2.7%。他分析，本地零售和飲食業數據疲弱，中央推出措施成效不如預期，內地經濟數據未見起色，加上地緣政治仍然緊張，使經濟預測較悲觀。特朗普明年就任美國總統，李兆波說要觀望其經濟和對華政策，預期明年中經濟前景才會明朗化。

第三批重點企今簽約 九成擬港設總部

另外，陳茂波在網誌表示，引進重點企業辦公室今日（11日）將與17間第三批重點企業伙伴舉行簽署儀式，他們分別來自內地、美國和歐洲，從事人工智能與大數據、生命健康科技、金融科技等範疇，當中九成已計劃在香港設立國際或區域總部。首兩批重點企業伙伴共45間公司，陳茂波說當中七成落戶科學園或數碼港，部分與其他企業合作，他稱聯同第三批合共逾60間重點企業，可為本港帶來420億元投資及1.7萬個就業機會。他又提到截至今年9月，投資推廣署共協助470間企業在港落戶或擴充規模，預計帶來超過450億元直接投資額及逾5700個職位。

相關字詞﹕減息 引進重點企業辦公室 引進辦 陳茂波 GDP增長

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