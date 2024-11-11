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港聞二

備建城市森林 試驗苗圃開花 甯：擬東涌東海面試浮台式種植

【明報專訊】今個月本港相繼有北大嶼海岸公園成立、紅花嶺郊野公園及塱原自然生態公園開幕，發展局長甯漢豪、環境及生態局長謝展寰昨日分別於網誌撰文提及保育工作，甯漢豪形容塱原是引證政府如何藉發展機會積極保育的成功例子，並透露正構思在東涌東附近海面試驗浮台式種植，助建生態走廊；謝展寰則稱本月是香港自然生態保育史上一個重要月份。

土拓署：選兼具生態觀賞價值樹種

甯漢豪在網誌提及，土拓署可持續大嶼辦事處去年初在東涌東設立試驗苗圃，為日後位於該區的城市森林選出合適樹木品種。土拓署工程師（大嶼山）陳穎表示，東涌東位處沿海，風勢較大且海風含鹽量較高，徵詢園境師意見後在該區新填海土地海旁，試驗種植逾110棵具生態價值和觀賞價值的樹木品種，包括餘甘子、黃牛木、紅楠樹等，同時亦挑選山櫻花、臘腸樹、烏桕和銀杏等具觀賞價值的樹木品種。

土拓署園境師（大嶼山）陳雋浩稱，苗圃設立不足兩年，樹木如山櫻花、紅花荷等已成功開花，餘甘子、秋楓等其他樹木更開花結果，成功吸引雀鳥、蜜蜂及蝴蝶停留和覓食。陳指明年完成試驗後會根據試驗結果和樹木形態，移植樹木到即將動工的東涌東休憩空間，稱提前植樹安排將有助加快城市森林的建立。

甯漢豪透露，項目團隊另正構思在東涌東附近的海面試驗浮台式種植，計劃選取本土樹木和蜜源植物，於海面建立不受干擾的生態踏腳石，為鳥類和昆蟲提供中途站，有助建立生態走廊。

謝展寰盼粵港合作增大眾保育意識

謝展寰於網誌提到，本月有3個自然生態公園相繼開幕，體現政府多年來致力保護環境和自然生態的階段成果，而本港郊野公園廣受歡迎，每年吸引約1200萬訪客人次，強調政府致力保育自然生態。

謝稱，漁護署正與珠江口中華白海豚國家級自然保護區管理局商討，冀明年設立「粵港中華白海豚海洋保護區網絡平台」，加強兩地在保護區管理監控、生態監察等交流合作，明年初會推出《施政報告》提出在印洲塘舉辦以「聲—色—味」為主題的跳島遊活動，以加強大眾自然保育意識，並創造經濟效益及促進城鄉共融。

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