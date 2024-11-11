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港聞二

眼神問題演拳腳交 男子亡拘4人 買消夜友愛街市外爭執 回家暈倒

【明報專訊】一名34歲男子昨日凌晨在屯門友愛邨愛暉樓寓所暈倒，送院後不治，警方發現死者身上有可疑傷勢，經調查後，揭發他事前曾到附近友愛街市買消夜，在街市外疑因眼神問題與人發生爭執，其後雙方大打出手。警方透露，翻看閉路電視片段後，昨日先後以涉嫌謀殺罪名拘捕4名本地男子，並指打鬥過程中沒有使用武器，料不涉及三合會活動。

4名被捕男子年齡介乎58至64歲，已被扣查。昨日凌晨1時許，警方接獲一名男子報案，稱其34歲姓何兒子在愛暉樓寓所客廳突然暈倒，陷入昏迷。救護員接報到場將他送往屯門醫院搶救，至凌晨2時27分證實不治。

傷勢可疑 警翻看閉路電視

惟警方調查後相信案件另有內情，大批軍裝警員及探員昨早到友愛邨調查和蒐證，多幢大廈大堂一度有警員把守，居民出入都要登記。友愛街市對開一度拉起封鎖線，對開地面遺下玻璃碎，鑑證科到場蒐證，檢走部分碎片作進一步分析。其中一名男疑犯在愛廉樓被捕，被帶走時雙手鎖上手銬、黑布蒙頭。

料不涉三合會活動

屯門警區助理指揮官（刑事）警司王慧芝昨晚表示，警方檢查屍體後，發現男死者身上有可疑傷勢，屯門警區高度重視案件並交由屯門重案組一隊跟進，並聯同反黑組、情報組及特遣隊調查，包括翻查現場大量閉路電視。她說，案件在昨日零時46分在友愛街市外發生，初步調查相信死者到友愛街市買外賣期間，與部分被捕人因眼神問題起爭執，繼而發生打鬥，互相推撞。

王慧芝透露，死者與疑犯並不相識，案件不涉及三合會活動，而打鬥過程中主要是「拳腳交」，沒有使用武器。警方經調查後鎖定4名涉案男子身分並上門拘捕。

死者死因有待法醫解剖確定，警方將調查是否有更多人涉案。據悉，男死者無業，4名被捕男子是朋友關係，均居於新界北，部分人報稱退休及從事建築業，而案發時沒人使用玻璃樽施襲。有消息稱，警方正調查被捕人事前曾否喝酒。

大牌檔員工：午夜有兩枱客口角

死者生前居住的愛暉樓與友愛街市相隔一分鐘路程。友愛街市附近的大牌檔員工阿飛憶述，昨日凌晨12時許有兩枱食客曾發生口角，惟他對後續發生的打鬥並不知情，亦不知道死者是否因見到別人爭執而做「塘邊鶴」因而遭波及遇襲。

阿飛表示，兩枱食客坐在露天位置聚餐，均有喝酒，一班人是南亞家庭，另一班為本地人。他透露，當時一名南亞漢疑在廁所因肢體碰撞問題與他人發生爭執，後遭對方以粗口指罵，於是雙方發生口角，愈吵愈激烈，其間南亞漢情緒激動，到鄰近餐廳企圖「擸櫈」，職員阻止並將他拉走，南亞漢妻子等同行者亦上前勸阻，南亞家庭其後繼續聚餐，另一班本地人離開。

相關字詞﹕友愛邨 屯門 謀殺

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