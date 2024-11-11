【Emily】Jollibee集團拓新店 許正宇歎啡食點心

Jollibee集團喺菲律賓以炸雞店聞名，其後拓展飲食王國，自今年1月以來已持有添好運92%股份，日前宣布以2020萬新加坡元（約1.18億港元），收購埋香港添好運剩餘8%股份。集團旗下有其他飲食、咖啡店品牌。許正宇話，今年初曾與陳覺中見面，仲共嘗炸雞。陳覺中同佢分享點樣由賣雪糕轉到賣炸雞，慢慢經營全球知名品牌。許正宇又話，陳覺中今年來港參加政府舉辦嘅「裕澤香江」（Wealth for Good in Hong Kong）高峰論壇，同環球家族辦公室參與者分享咗佢嘅商業歷程同經營理念。

田北辰話陳覺中係銷售偶像

早前話香港處於零售業「冰河期」嘅田北辰，噚日都乘機去趁熱鬧及取經。田二少話陳覺中係佢嘅銷售偶像，而陳覺中同田二少惺惺相惜，話都佩服田二少經營嘅G2000時裝集團仲企得住。