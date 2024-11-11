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港聞

港聞二

快運培訓技術主任升工程師 驗機需至少5年資歷

【明報專訊】現時香港快運的飛機工程及維修部團隊共有170名工程師及前線維修人員，快運飛機工程及維修部總監熊百淳稱，要成為可驗收飛機的工程師，一般需5至7年年資及考獲相關資格；而在快運而言，有志成為飛機工程師但沒有工程背景者亦可嘗試申請，可先由技術服務主任（Officer）做起，接受內部培訓及修讀課程後考獲相關牌照，同樣可晉升為飛機工程師。

熊百淳稱，快運工程部內有不同部門，工程師會按需要調配前線或後勤崗位工作，如有意入行，可留意「畢業培訓生計劃（Graduate Trainee Program）」及招聘空缺，有工程學位背景者加入後一般兩年內可晉升為助理工程師，累積約5年經驗及考獲相關資格後可正式成為工程師，參與飛機驗收。年資7年或以上可進一步晉升為資深工程師，並可加入管理層。熊續稱，如沒有工程背景可先由技術服務主任做起，累積前線工作經驗，按工作表現晉升及接受培訓考牌。

考獲工程師牌照後亦並非可直接參與驗收飛機，熊百淳稱，此前仍需接受內部培訓，學習不同機型、各廠商引擎的詳細設計和特點等，除理論課亦會安排「實戰」，在現有飛機學習檢查技巧，留意驗收時要注意的事項。

輸外勞否 快運：沒限聘本地人

航空業人手自疫後持續短缺。被問到快運飛機工程師有否人手流失、需否輸入外勞，熊稱快運有聘請外判服務商參與工程及維修工作，對外判商聘請外勞持開放態度，至於快運本身則一向沒有限制只招聘本地人，現職團隊亦有同事來自不同國籍背景，他透露未來將考慮走入大灣區，在香港與大灣區校園舉行講座及招聘會等招聘人才。

相關字詞﹕工程師 航空業 飛機工程師 香港快運

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