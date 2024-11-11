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快運空巴交付 大至引擎小至廁所水 造機3年驗收4日 工程師測內外全科

【明報專訊】飛機能安全起飛及降落，除了靠機師技術，還有賴一眾飛機工程師幕後默默守護。香港快運（HK Express）的飛機工程師團隊日前接受本報訪問分享日常工作及挑戰，團隊稱飛機工程師除需要監控現役飛機飛行數據，確保飛機適航，另一重大任務為設計及驗收新客機，每架飛機由定制規格到製造完成一般需時2至3年，完工後他們更需親赴外地廠房「接生」，例如近日交付機隊內第十架空中巴士A321neo客機，要在黃金96小時內檢查飛機，小至廁所水喉的流水時間，大至引擎的線路接駁，由內至外測試多達300多個項目。

明報記者 孫澤芳

工程師團隊稱，飛機工程師主要有三大工作，一是按廠商及民航處不時更新的要求，制定相應檢查飛機標準工作流程，確保飛機仍適航；二是監控飛機的飛行數據及表現，每月與廠商溝通更新不同機型的系統軟件，處理故障及識別潛在問題；三是策劃及驗收新飛機，與廠商商討定制新飛機規格，完工後再到當地驗貨，將飛機帶回港。

廚廁座位客製化 檢驗兼試坐

快運旗下近日完成交付的第十架A321neo客機，由飛機工程及維修部技術服務工程師梁健安及趙善衡參與設計及驗收。梁健安稱，雖然機型設計大致由廠商決定，但廚房及洗手間的數量及位置、座椅數量及款式等均可客製化。廉航座位間較狹窄，梁笑言的確有客量考慮，惟他們亦有親身到外地廠房「試下張櫈」，確保舒適度合乎中短途旅程。

每架飛機由定制規格，到製造完成一般需時2至3年，其後便須到當地驗收。趙善衡稱，廠商按機型規定驗收時間，今次驗收只有4日（96小時），但由內至外的檢查事項超過300項，時間非常緊湊。首日會先安排地面檢查，留意機身及窗戶等有否瑕疵，而最大挑戰是檢查結構複雜的引擎，需逐一細看電線喉管有否妥善接駁。

趙續稱，第二日飛機會試飛兩小時，途中檢查飛行系統性能，留意有否部件出現異常聲音等；由於飛機在空中資源有限，故每項運作細節均有嚴格標準，「廁所也有規定，除了需檢查可否正常冲廁，水龍頭流水時間都不可超過16秒」。第三日跟進執漏，最後一日再正式簽署交付文件。

時間緊湊 工程師：成功感大

趙善衡憶述，是次驗收時主要發現機艙內的指示未有中英對照，經執漏後已修正。梁健安則慨嘆每次驗收飛機均時間緊迫，最大挑戰是「愈遲發現的問題，就愈少時間解決和改善」，但亦因為如此，每次達標均有莫大成功感；梁補充，新機抵港後，在正式投入服務前需再檢查，包括零件有否鬆脫、檢查救生衣有效日期等。

至於近日A350客機引擎多次發生事故，有何措施確保旗下飛機安全，香港快運飛機工程及維修部總監熊百淳強調，A350的引擎製造商與快運選購的A321neo系列不同，但已提示團隊仍需做相應檢查，確保可靠。

最新A321neo上周首航

每周升降逾800航班

快運自今年3月起接收首架A321neo客機，今次接收的第十架已於上周六（9日）於曼谷航線首航投入服務。A321neo客機現時為快運機隊中最大的型號，可載236名乘客，香港快運行政總裁毛潔瓊稱，快運將再接收另一同型號客機，屆時機隊增至擁有40架客機，有助提升運力，料每周航班升降將增至逾800班。

相關字詞﹕飛機 飛機訂單 飛機安全 航空業 飛機工程師 香港快運

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