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有指九東商地多 甯漢豪：適時推

【明報專訊】發展局2012年成立起動九龍東辦事處，以促進九龍東成為第二個核心商業區，工聯會議員鄧家彪昨日舉辦「九龍東可持續高質量發展研討會」，探討九龍東發展。對於有意見稱現有很多商業樓面，暫時不應再推商業用地，發展局長甯漢豪在會上表示，政府會按部就班，將會視乎商業樓面供應，適時將餘下商業用地推出市場。

樓面將增至400萬方米

甯漢豪表示，九龍東商業總樓面面積在過去12年增逾1倍至超過370萬平方米，未來將會增至400萬平方米，形容九龍東商業樓面規模可媲美中環核心商業區。她又指出，起動九龍東辦事處正推行新一輪統計調查，初步結果顯示觀塘及九龍灣的商業機構，當中從事銀行、金融及保險業，以及地產及專業商業服務的機構，是2011年統計調查的近4倍，反映現有更多金融及商業服務機構進駐，進一步確立九龍東作為第二個核心商業區的定位，跨國公司數目亦不斷增加。

原定今年結束的活化工廈計劃將延續至2027年底。甯漢豪表示，活化工廈計劃獲批及已簽定契約宗數之中，約52%屬九龍東，相信能為初創等企業提供機遇，又稱時局變化大，需檢視未來3年情况如何，2027年底之前會再檢視活化工廈政策前路，相信好的政策會繼續，惟當中細節或需因應未來產業及文創企業發展再作調整，亦希望趁機會催迫業主把握時間申請活化工廈。

鄧家彪則在研討會致辭時表示，目前九龍東的商業總樓面面積已接近400萬平方米，下一階段應將商業空間、社區，以及具創意及創科潛力的產業連結起來，使九龍東的經濟活動活躍起來，而非只談區內有多少商業樓面面積及設施。

相關字詞﹕活化工廈 第二個核心商業區 甯漢豪 起動九龍東辦事處

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