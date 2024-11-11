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港聞二

團體參觀15至30人最高收5000元

【明報專訊】教聯會「愛國教育支援中心」在2022年揭幕啟用，供學界或不同團體預約參觀。中心網頁「明碼實價」標示收費，各類參訪活動按15至30人一組，收取每組3000至5000元不等。中心上月更獲教育局委託，為小學提供「到校國家安全教育深化講座」。

獲教局委託辦小學國安講座

政府稱房屋署在2022年向教聯會批出使用沙田秦石邨空置校舍，收取象徵式租金，「讓中心以自負盈虧方式營運」。政府其後批出一筆疑未經招標的1000萬元撥款，資助興建愛國教育支援中心。中心內設憲法教育展覽室、中國歷史探索室及挑戰室、國安教育展覽室及國情教育展覽室共4個主題展覽室，介紹國情國史、《憲法》及《基本法》的作用及概念、中國近代史等。

所有預約參訪全需收費。根據中心網頁，按15至30人一組計算，學校預約「研學參訪活動」每組3000元，其他機構每組3500元；「教師發展日——專題講座及研學參訪」則每組5000元，每超出30人加收2500元。

教聯會上周二（5日）回覆本報查詢稱，成立以來舉辦了233場研學參觀活動，涉21,000名師生；另提供140場到校講座，涉14,000名師生；並形容中心為本港推動愛國主義教育提供「顯著的助力」，是教聯會助力香港教育高質量發展、支持特區政府施政的重要舉措。

相關字詞﹕愛國教育支援中心 教聯會

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