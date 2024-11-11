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疑未招標 教聯獲千萬建愛國中心 政府：考慮經驗建議書等後撥款 狄志遠：應公開透明

【明報專訊】政府近年積極推展國民教育。本報發現，當局在2022年疑未經招標，向教聯會發放一筆1000萬元撥款，協助教聯會籌建「愛國教育支援中心」，教聯會則同年入帳為「政府資助」。政府回覆本報，確認該筆款項為「一次性形式資助」，用於資助中心的部分前期裝修工程。教聯會稱，翻新空置校舍要大量資金，遂向政府求助。立法會議員狄志遠認為政府資助推展愛國教育並沒問題，但應公開、透明，而非「暗渡陳倉、閉門造車」，惹人質疑「是否與官員關係好一點，就能得到多點益處呢？」

明報記者 葉希雯

香港教育工作者聯會（教聯會）在2022年投放逾千萬元創辦愛國教育支援中心，籌建至今一直標榜「自負盈虧」。本報查閱「香港教育工作者聯會教育公民教育活動基金會有限公司」的2022年財務報表，發現該公司曾收取1000萬元「政府資助（government subsidy）」，其餘收入包括約1300萬元捐款及約26萬元活動費用，當中350萬元捐款來自「香港教育工作者聯會」。

教聯會主席黃錦良上月底回覆本報稱，教聯會在2021年向政府申請撥地，籌建愛國教育支援中心，其後獲當局批出沙田秦石邨的前小學校舍，「是一個舊的校舍、一個非常不理想的校舍」，遂再去信政府，「希望在初期籌建時，能夠有（政府的）一定財力支持」。他認為政府經「審慎及嚴謹的考慮」始決定撥款，形容教聯會其後「是很努力、艱苦經營中心」。至於該1000萬元「用了去哪、用完否」，黃錦良則未有回應。

教聯：遵守程序 獲一筆前期建設費

教聯會其後書面補充，獲批空置校舍，從策劃、建造和裝修等工作，需大量的資金支持，故積極向政府、社會各界籌措經費，「在嚴格遵守特區政府審批程序的前提下」，2022年獲政府一筆金額為1000萬元前期建設經費。

本報亦向教育局查詢撥款原因、準則等，政府發言人回覆稱，教聯會在2022年1月23日致函政府申請資金援助。發言人表示，經考慮「一籃子的因素」，包括教聯會推動國民教育的經驗、提交的裝修工程建議書、空置校舍的設施狀况，以及政府支持善用空置政府土地的政策後，始「同意以一次性形式資助」；而教聯會亦在工程竣工後向教育局提交經審核的帳目報表，當中列明所涉工程的實際開支。

政府：教聯竣工後有交帳目明細

新思維立法會議員狄志遠表示，政府資助籌建中心推展愛國教育並沒問題，但不應「只益個別團隊」，謂坊間具推展國教經驗的團體數以百計，「有能力的機構多的是」，批評私下撥款「非常不理想，亦做壞規矩」，應讓各團體有機會競投，「是否我做老人服務也很有經驗，服務也很有意義，我又可以去申請2000萬元呢？」

國民中心被揭公帑資助 反國教後停運

翻查報道，政府非首次向教聯會批出千萬公帑推動國教。2004年，教聯會在未經招標下獲批資助成立大埔「國民教育中心」，至2007年則經公開招標，獲批在青衣成立另一間「國民教育服務中心」。兩中心每年獲1300萬元公帑資助，直至2012年反國教示威才被發現，其後兩中心結束營運。

相關字詞﹕空置校舍 愛國教育 招標 愛國教育支援中心 國民教育 教聯會

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