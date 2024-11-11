林定國：改革陪審員制度須深思熟慮 政府暫無意牽頭討論

屠龍小隊等策劃殺警被控違反《反恐條例》，陪審團8月裁定其中6名不認罪被告罪名不成立。對於有意見倡改革陪審團制度，林定國昨接受無綫《講清講楚》訪問時拒評案件，但指《基本法》列明保留陪審團制度，政府暫無計劃帶頭就制度展開討論，亦無具體想法改革制度。

不過，他認為各持份者對於現行陪審團制度是否有不足之處抱開放態度，社會可討論，若大眾認為有改革需要，應提出理由和方法，惟需深思熟慮，了解改革能否令程序更公平，「大家要有充分討論，有一個相對成熟的答案，才思考是否真的要改」。被問到目前控方不得就陪審團的無罪裁決上訴，林稱若法官引導陪審團時在法律上錯誤，已有上訴機制，惟陪審團判決毋須交代理由，他關注倘容許就裁決上訴應如何運作。

指美方握手同時踢腳

改善關係應停止干預司法

美國駐港澳總領事梅儒瑞日前稱希望港美關係改善，但指香港需改變對待「政治犯」的做法。林定國昨質疑有關說法是否有誠意及善意改善雙方關係，形容猶如「有個人伸手向你握手，想與你做朋友，但他又不斷用腳踢你」。他說任何人欲與香港建立友善互信的關係，應停止威脅司法人員及干涉司法程序的言行。當選美國總統的特朗普聲言爭取釋放壹傳媒創辦人黎智英，林定國重申是違反法治原則，相信司法人員及法庭不會受影響。

今年《施政報告》推出「社區調解先導計劃」，林稱目標一年內於特定範疇先試行，正與持份者商討細節；日常鄰里糾紛如漏水、噪音等，終極目標是先調解，惟沒就調解數目訂立績效指標。