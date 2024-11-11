推「臨牀課程」供實戰經驗 助學生找到做律師意義

臨牀法律教育要求學生面對活生生的受助人，在港大課程下，一般由學生先聽當事人講述及協助筆錄，學生本身不直接提供法律意見；然後資料轉交義務律師覆核及提供法律意見。

張達明說一般課堂上教學容易籠統，實戰上則不會太學術。他說，計劃協助學生了解自己對法律的興趣，尤其部分雙學位的學生，「不時都有學生講，未讀course（課程）之前，都有些迷惘，到底之後做不做律師；有些讀完之後，找到做律師的意義，就願意繼續做」。

學生能幫到人之外，張達明說更重要是令學生明白做律師的意義，是要給當時人公平、客觀及獨立的意見，甚至是他們不想聽到的意見，「簡單來說，（當事人）不會撼頭埋牆」，他指出，「所以我們做好多個案，我們的角色是勸退client（客戶），叫你不要去打官司，不要執著自己看法、你自己諗埋一邊」。

有時張達明親自義務上庭，多宗案件如被控企圖販毒罪的青年馬家健爭取上訴得直，更揭出師爺游說認罪的案中案。今年9月退休前，張達明為一宗被控販運危險藥物的當事人在上訴庭勝訴，撤銷定罪及判刑。

輸官司但當事人釋懷 最大滿足

在他親自處理的案件中，張達明說自己贏多於輸，但最大滿足感不是來自打贏，而是官司輸了，當事人釋懷及感謝義務律師團隊協助，也一直沒有當事人投訴或不快。他憶述一名被告上訴被拒，需要入獄，他到收押所探訪時對方，對方指「張教授肯幫我，都已經覺得贏了」。

反駁用資源做公共服務

指大學應有社會使命

他表示，臨牀法律教育課程需要較傳統科目多資源及人手，有些昔日同事不太接受，「覺得這個service（服務）不是教學生，教到幾多學生呢？只是一個public service（公共服務），為何要給錢去提供一個public service？」他形容，「一間健康的大學，一部分（資源）可以這樣投放，可能不出論文或不影響大學排名」，「大學會否有認同它都有社會使命，去服務unmet legal need（未能滿足的法律需要）去幫人呢？」