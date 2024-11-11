灣區熱搜：無人船採樣檢測效率勝真人 穗工智院研發可用於養殖巡邏 目標作觀光貨運

明報記者 司徒聰穎

「這算是新興行業，我們現在做得最多的無人船有兩類，一類是做水面環保，另一類是科教無人船（見另稿）。」肖金超說，前者可搭載各種傳感器和數據蒐集設備，在河湖採集水質樣本，且能即時在線檢測和出報告，相比傳統人工採樣送往實驗室化驗更便捷。「例如一條河流人手可能只找三四處採樣點，無人船則可以沿河行駛，一直採樣一直出數據，更能全面反映水質情况，還可以根據數據更快發現水污染源頭。」

備配聲納設備 可掃描水下地形

此外，無人船可放置聲納設備，判斷水下地形或者水下靜物如沉船，再掃描顯影，或檢測河水深度等。除了水質採樣，廣州工智院亦研發水上應急救援、巡邏用無人船，還能按需求定制，「我們給養蝦戶做過投飼料的無人船，給科學研究人士做蒐集水裏微生物、微塑料檢測的無人船」，肖金超道。

需有人回收充電 研自主泊位

能準確停靠指定位置，是確保無人船作業安全和提升效率的核心技術。為克服精準度不足、易受環境干擾等問題，廣州工智院正加緊研發自主泊位技術。肖金超說，雖然無人船不用靠人駕駛，但完成任務後仍需有人回收充電，故現在要實現的是無人值守自動碼頭，無人船能自動定時巡邏檢測，再自行返回碼頭充電。

肖金超表示，團隊初心是研發無人駕駛的大型船舶，但大船成本高及受法規限制，目前通過研發小船和自主泊位積攢技術和經驗，短期目標是先做出觀光無人船，「我們2022年製作了一條長13.5米、載12人的觀光船，設定8條航線，在佛山千燈湖作展示，或服務特定客戶及企業」。長期目標則是貨運、作業大船，「我們一直有為這邊（廣東）的大造船廠做智能化系統，減少人員操作，最終目的是希望做到無人」，肖舉例，貨物航運於廣深港及內陸港口之間，需要很多從業人員，若貨船採用自動化控制系統，就可連續航行，不受人力限制，亦避免惡劣環境下人手操作風險，增加貨運效率，降低運營成本，「要是做得成，其實是挺大的市場」。

無人船運貨 避惡劣環境人手風險

肖金超認為，大灣區研發無人船優勢明顯，「有實際需求，一來位處珠江入海口，區內有很多海洋相關的科研機構，例如廣船國際海科院、廣州海洋調查局，還有我們兄弟單位智能無人系統研究院，加上造船廠和大學也不少，能在不同技術層面相互交流促進」。