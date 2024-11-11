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港聞二

元宇宙會議方案 冀打破語言地域限制

【明報專訊】近年，先後出現了多個演唱會以「元宇宙」概念為賣點。有本地科技公司認為，與其局限在少數演唱會上使用，倒不如將有關技術標準化、普及化，擴大應用到大型會議、研討會甚至創業比賽等，以協助打破語言和地域限制，以及加強參加者的互動體驗。有關方案已開發完成，未來兩個月將會有兩個活動率先使用。

明報記者 薛偉傑

MUXIC Limited行政總裁鄒健宏表示，最初是因為該公司接到生意，為演唱會開發技術，以加強互動，「例如，觀眾可以（在網上）向歌手派心心、留言鼓勵或點唱。甚至，觀眾間也可以『虛擬擁抱』等」。

當時他覺得，每接到一單這種生意，公司都要花大半年開發，但這種生意不是常有，好像不太划算；是否可以將有關技術標準化、普及化、重用，以擴大市場和應用範圍？他想到，大型會議模式和演唱會相近，但數目和舉行頻率高得多。而且，現時很多研討會都同時在線下和線上舉行，該公司以往為演唱會開發、着重虛實結合的技術，正派上用場，於是決定將相關技術作進一步整合、開發、優化和標準化，成為一套「元宇宙會議方案」。

支援多種語言 數字化身與真人同步

鄒健宏指出，元宇宙會議方案有幾個特點。第一，透過語音辨識和翻譯技術，支援多種語言，暫時為英語、廣東話、普通話。講者以任何其中一種語言演說，系統可自動辨識，即時翻譯，讓現場大屏幕同時出現多種語言字幕，方便現場觀眾。至於在網上收看的觀眾，可在登入時選定一種語言，之後所有講者演說都會自動翻譯。網上同時參與的觀眾，最多可達5000人或以上。理論上，方案可支援很多種語言，但廣東話和其他語言互譯較複雜，為保持較高準確率，該公司初期只支援英語、廣東話、普通話。

第二，網上觀眾可選擇觀看講者真人或「數字化身」。數字化身的動作和真人相同，以及接近同步。因為元宇宙會議方案會使用人工智能技術分析講者的動作，然後控制其數字化身做出相同動作。

第三，當講者正在演說時，任何觀眾都可以透過網上發問，讓講者選擇是否回應。而且，考慮到講者逗留的時間有限，元宇宙會議方案特別有一個「左右腦」功能，可以在會議之後代替講者，來繼續回答網上的問題（事先需獲得講者的同意和授權）。

「左右腦」功能代講者回答問題

「左右腦」是指會用到兩個人工智能大型語言模型（LLM），來代替講者回答問題。第一個大型語言模型是該公司自行開發和訓練的，視作「右腦」，講者需要事先將其講稿或者簡報檔案交給該公司，讓該公司對這個大型語言模型進行「加操」；第二個是ChatGPT，視作「左腦」。

實際運作時，觀眾在網上發問而講者未有回答的問題，會先傳給「右腦」；若「右腦」能夠全部答到，就即時輸出答案。若「右腦」有資料不齊全或不肯定（尤其涉及最新經濟或金融數據等），未能完全回答，則會交給「左腦」去找。之後，「左腦」再將有關資料傳送回「右腦」。「右腦」對那些資料篩選，將具有政治、宗教、暴力或色情敏感字句過濾，結合它原有答案，才輸出成最終答案。

這個「左右腦」功能，一方面有如讓講者「分身」，滿足到大批想發問的觀眾；另一方面也相當穩陣。時間方面，即使是用到「右腦→左腦→右腦」這個模式，亦只需兩至三秒，已可輸出答案。而且，在網上發問的觀眾還可以自由選擇，公開或不公開問題；若選不公開，只有他自己能夠看到問題和答案。所以，理論上，可以讓數千個觀眾都有不同的體驗。

元宇宙會議方案現已完成開發，將會應用在12月一個財經界頒獎禮，以及明年1月一個上市公司年會。鄒健宏表示，現時仍然有些屬於試推性質，該公司未定下正式收費計算方式，所以對這兩個活動主辦機構收費只屬「象徵式」。但他相信，只要證實到運作暢順，將來可能會有不少活動採用，每個月幾場也不出奇。

尤其是涉及到科技、學術的研討會，未必很多人可抽時間搭飛機到場出席。若採用元宇宙會議方案，可讓不同國家的人參與和認知，甚至部分講者也不必親身出席。此外，大型展覽會、創業比賽等同樣適合採用，尤其是連續數日舉行的「黑客松」比賽。

今年7月中舉行的「虛擬經濟博覽及會議」，已應用這個方案的技術。當時，參加開幕禮的現場觀眾可進入一個投票網站，自由輸入字詞。最多人輸入、屏幕上出現頻率最高的幾個字詞，就被AI系統採用，成為創作歌曲的主題。然後，AI系統即時生成了一首英文歌，由主辦機構負責人的數字化身唱出來。

相關字詞﹕左右腦 尹光 研討會 會議 虛實結合 演唱會 鄒健宏 元宇宙 創科線

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