復耕者批生態區「過界」草苗佔田 「都唔知種菜定除草」

佔地較收地前大縮 雀鳥偷吃

自土拓署2019年興建塱原自然生態公園，範圍內大量農民須交出土地，直至2022年獲邀返回公園內的農業區復耕。現時農業區有34戶農民耕作，40多歲楊先生是其中一人。他表示，收地前共有8斗地（約5392平方米），現時在農業區只獲發2.9斗（約1955平方米），且鄰近生態區。他稱現時保育區種植大量水稻，導致農田草苗頻生，草苗生長速度快，大約半個月便能長至及膝，且容易播種，加上園內設灌溉水道，草苗種子隨水輕易流達農業區的田地，長出新一批青草。

嘆辛苦清完 下周又長出

楊先生原種植西洋菜和番薯為生，他說現時工作變成每天除草，每天早上6時起牀，一直除草至晚上7時。他稱，一斗田大約有15行，每天只能清理3行。辛苦過後，下一周又長出新草，形容「做到黐肺」，農耕工作亦因此受影響，收入僅達「最低工資」，慨嘆「都唔知我係種菜定執草」。被問為何不另覓農地，楊先生稱自小跟爸爸在塱原學習耕種，對該片土地有情意結，縱使經歷過收地，亦知道復耕不易，仍堅定說「唔走喇，我喺度大」。

此外，稻米吸引大批野生雀鳥聚集和覓食。60多歲林女士同樣於農業區耕種，曾被大量雀鳥偷吃番茄，令她要找長布蓋着整塊農田；又說公園曾出現松鼠偷食竹蔗，又要耗時用黑布遮蓋整枝竹蔗。

身兼新界本地農協會主席的農民黃七娣表示，整個生態公園規劃原意是好，保育生態同時發展有機農耕亦是必要，但認為保育和農耕毋須分開，「我唔明，點解要分開農業區同生態區，我哋農民識變」。

農協主席：不解劃開農業生態

現時署方於生態區種植水稻、馬蹄等濕地植物以保育生態，在黃七娣眼中，農民同樣有能力以有機方式種植濕地植物。她認為，農民有更多實務知識分辨在旱地和濕地能種什麼，認為與其規定農民在農業區耕種，又為生態區設多樣限制，倒不如融合生態區和農業區，不僅讓農民在耕種時有更大自由，亦可做到真正保育，「起少啲淺水池同建築，先可以真正回歸天然」。