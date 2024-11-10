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塱原公園開幕 鼓勵遊人留「訪客區」 漁署稱開放式設計冀自律 參觀者：未見指示牌

【明報專訊】上水古洞佔地37公頃的塱原自然生態公園（下稱公園）昨開幕，是本港月內第三個生態保育相關的大型公園開幕或成立。園內劃分3個區域，包括5公頃訪客區、11公頃農業區和21公頃生態區，根據公園網頁，漁護署「鼓勵」訪客留在訪客區，稱可避免滋擾另外兩個區域的農戶及野生動物，並在訪客守則列明，署方需要時會實施人流管理等（見表）。本報記者昨所見，不少訪客在各區自由走動，但未見有人離開步道，其中有受訪者稱在園內7小時，從未聽聞有劃區，亦未見相關指示。

漁護署回覆本報解釋，公園採開放式設計，訪客可在公園各區使用步行道或田間小路遊覽、觀賞野生動物或攝影，又說署方會加強教育及宣傳守則，鼓勵訪客以對自然負責任的態度享用公園設施。署方提醒，如任何人在園內故意干擾或違例餵飼野生動物，將按《野生動物保護條例》採取執法行動。

署方：有提示牌欄杆隔3區

現時公園劃成3個區域，署方稱園內有提示牌和欄杆分隔，鼓勵訪客留在訪客區遊覽，以保障農業區及生態區不受影響。60多歲Uma昨早來到公園，沿着泥路小徑走過農業區，又到過生態區，看見其他人踏單車和放狗。她未聞公園劃成3區，亦不知署方原來沒鼓勵訪客到訪客區之外，「唔通我走入嚟只係想行啲木板咩？」認為公園應增設指示牌提醒，她入園7小時從未看過相關指引。

遊人：多小徑入 一進即生態區

記者昨經雙魚河入口進入，首先看見訪客區的木板步道。倘沿步道遊覽，訪客區外圍部分位置設有以繩連接的數條矮柱作欄，至步道尾段則有高近腰處的護欄，上面有訪客守則。而公園外圍不同位置都有路徑可直接步入公園，60多歲陳先生沿河上鄉一帶小徑進入，稱原打算繞路從雙魚河進園，中途遇見途人「提醒」可在其他位置進入，結果一入便是公園生態區，途中無職員為他指引方向，亦無人提醒他回到訪客區。

政府正興建古洞北新發展區，涵蓋447公頃。為補償新發展區工程引致約5.8公頃濕地損失，政府5年前起按環境許可證要求設立塱原自然生態公園。至昨日公園開幕，訪客區設有觀鳥屋、自然生態中心等設置，農業區則有農耕設備如貯物小屋、1.9公里灌溉水道等，佔地最廣的生態區有約2.5公頃稻米田和大量濕地生境如水滋田、淺水池和沼澤等。

謝展寰指黑翅長腳鷸巢大增

環境及生態局長謝展寰在開幕禮致辭稱，公園自2019年建造以來，今年5月首次發現淺色斜痣蜻（見另稿），過去3年極度瀕危的禾花雀增加兩倍、黑翅長腳鷸鳥巢數目由5個增至現時50多個，反映公園能孕育各類野生動物，達至生態保育與農耕相輔相成的目標。

曾訪塱原者嘆「人工化咗」

72歲陸先生昨首次到訪公園，形容公園「人工化咗」，他3年前到訪塱原時有大片魚塘，黃昏時反射夕陽美景令他印象深刻，「感覺原始啲」。但他認為公園比天水圍濕地公園更適合觀鳥，公園觀鳥屋距離野生雀鳥不足10米，能清晰看見白鷺。

相關字詞﹕古洞北新發展區 淺色斜痣蜻 濕地公園 塱原自然生態公園

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