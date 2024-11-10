內地生聽命「公安」匿郊野 家人險被騙600萬

自9月港島55宗 失款3900萬

警方港島總區防止罪案辦公室高級督察戴盈慧稱，自今年9月，港島總區已錄得55宗涉內地生的假冒官員騙案，事主介乎18至28歲，共損失3900萬元，單一案件最多損失350萬元。

18歲大學生阿聰（化名）昨與父親在警方記者會現身講述經過。他說，上月初收到騙徒視像電話，對方身穿公安制服，展示「很官方、很正式」的文件，指他已被限制出入境香港，又向他提供「中國檢察院」網站。阿聰在網站發現與他有關的「起訴令」，誤信自己牽涉案件。阿聰形容當時「嚇了一跳」，慌張下跟從對方指示，拍攝被禁錮及求饒影片，之後騙徒多次要求他在賓館視頻通話，定時匯報行蹤，強調案件務必「保密」，不可向親友透露。

收子禁錮求饒片 父感可疑報警

阿聰說，由於騙徒沒向他索款，故他不認為是騙案。騙徒隨後說他已被不法之徒「盯上」，公安要登入其社交帳戶「反偵查」，防止進一步詐騙，要求他交出密碼等資料。

假公安其後稱要「收網」，為期一周，而犯罪團伙或會威脅阿聰人身安全，故要求阿聰離開住所。阿聰按照指示到西貢灣仔南營地逗留數天，及後被警方尋獲，與父親通話方知被騙。

阿聰父親表示曾收「兒子」微信，傳來兒子被禁錮的影片，對方要求600萬元以恢復兒子自由。阿聰父親曾要求與兒子通話，惟對方拒絕，他感奇怪，與家人討論後委託親友在港報案，翌日來港與警方聯絡。警方展開調查後，於48小時內在西貢灣仔南營地尋回阿聰。

反詐騙拘126人 老翁失5900萬

另外，警方自上月底一連12日展開針對詐騙集團的「穿雲」行動，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢等罪拘捕87男39女，年齡介乎14至78歲，他們報稱裝修、清潔及運輸工人等，大部分疑為傀儡戶口持有人，他們牽涉110宗各類騙案，共有325名事主，涉案金額共逾5.7億元；單宗最多損失5900萬元，事主是77歲退休人士，因墮入假冒官員騙局，為「洗脫嫌疑」而將銀行帳戶及密碼交出，畢生積蓄被騙徒轉走。

警方呼籲市民小心保護個人資料，包括身分證、銀行帳戶、稅務文件等資料。市民如有懷疑，可致電「防騙易」熱線18222。