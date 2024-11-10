搬出建材吊籠突墜 地盤工夾腰亡 事發柏傲莊 業界料互鎖裝置失靈或破壞

承建商協盛 港鐵叫停工程

現場為大圍港鐵站上蓋屋苑柏傲莊三期地盤，由新世界及港鐵合作發展。承建商協盛建築回覆稱，公司對一名工匠離世深表難過，會聯同相關分判商向死者家屬提供適切協助，並配合政府調查。港鐵回覆稱正向發展商了解，同時已要求發展商即時暫停所有工程，詳細調查事故原因，檢視工地安全措施；港鐵亦已敦促發展商及總承建商向家屬提供協助。勞工處表示得悉事件後已派員到場調查。

昨午1時許，警方接報車公廟路18號一個地盤發生工業意外，41歲姓陳男工人從升降機吊籠搬運建築材料時，吊籠疑失靈下降，事主嘗試爬走，腰部以下部位被吊籠壓住，無法動彈。其同事發現後報警，陳獲救時已昏迷，救護員用自動心外壓機為他急救，送往沙田威爾斯親王醫院，至2時許證實不治。

事主受聘三判 妻兒居內地

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文事後到醫院了解，據她所知，涉事機器是一部架設在大廈外牆、專門用作運貨的物料吊重機，俗稱「開士架」，當時開士架停在大廈12樓，事主亦在12樓，正將一些建材從開士架搬出，其間開士架疑急墜，夾着事主腰及腿。據蕭了解，事主是本地人，在涉事地盤任物料運送員，開工約數月，相信受聘於三判。蕭說地盤大判、二判、三判及事主家屬昨有到醫院了解事件。

事主胞弟稱，兄長從事泥水工作，已婚，育有一對分別幾歲及十多歲兒女，妻兒在內地生活。記者昨晚到訪事主位於荃灣的寓所，數名家人在內，稱不便受訪。

安全師會：門已開照理不能升降

香港執業安全師學會教育及培訓委員會主席李光昇稱，涉事開士架只供載貨，不可載人。他說開士架似升降機，到達樓層後，工人要手動開門才能拿取裏面的貨物，正常來說，開門即會啓動開士架的互鎖裝置，即使有其他操作員按掣，開士架亦不能上下移動。他指出，事發時事主正搬貨，想必已打開門，因此推論事故原因其中一個可能是互鎖裝置失靈，或有人貪方便、嫌麻煩而用一些工具破壞互鎖裝置，以圖更快運送物料到不同樓層。李補充，事故另一個可能是纜筒內鋼纜繞得不好，或突然折斷，都有可能令開士架急墜；一般來說，安全夾會在開士架急墜一段距離內夾緊纜索，以防直墜地面，惟今次安全夾可能未發揮作用。

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