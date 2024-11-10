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Hypefest中環海濱開幕 鄭志剛：鞏固港文化交流燈塔地位

【明報專訊】潮流文化活動Hypefest Hong Kong昨日起一連兩日於中環海濱舉行，活動獲文化藝術盛事基金資助1500萬元，文化藝術盛事委員會主席鄭志剛昨在開幕禮致辭稱，Hypefest在紐約、河北秦皇島及杭州等地舉辦後首度登港，邀請不同地方人士體驗本港的創意，認為能鞏固本港作為文化交流燈塔的地位。

逾20本地全球品牌參加

涵時尚藝術音樂美食

Hypefest Hong Kong由潮流文化生活平台Hypebeast舉辦，今次活動是該平台在港規模最大的活動，為期兩日於中環海濱活動空間舉辦，活動有逾20個本地及全球品牌參加，涵蓋時尚、藝術、音樂和美食，亦有超過20名本地及海外藝人演出，包括韓裔DJ Peggy Gou、美國唱作歌手d4vd、本地樂隊南洋派對等，現場亦會展示藝術裝置如日本藝術家Coin Parking Delivery創作中最高的充氣藝術裝置等。

鄭志剛表示，是次是一場展現城市活力的大型活動，通過展現文化間的豐富互動，Hypefest策略性地「將香港定位於全球文化地圖上」，而活動核心理念是培育本地創意人才，推動創新及「豐富我們的文化景觀」，認為可進一步鞏固本港作為國際文化交流的重要舞台。一日入場券為680元，可在網上售票平台Klook、大麥網及Fantopia預購。

鑑於天文台昨午懸掛3號強風信號，主辦單位昨表示部分設施有可能暫停，並積極持續評估各項安全措施、加強場地的安全設施等，最新情况及具體安排將在其官方社交平台公布。

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