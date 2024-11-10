深圳醫療經濟 港B可辦落地回鄉證 指定口岸簽發單次通行 陳克勤：方便高才北上坐月

以往辦證需最少5工作天

民建聯早前收到多名新生嬰兒家長求助，指生育後因家庭等因素欲即時前往內地，惟目前經中旅社辦理新生嬰兒往返內地的臨時證件，需至少5個工作天，計及假期或需等待一兩星期，故早前向內地部門爭取放寬安排。陳克勤上周四在社交平台公布，有關放寬安排當日已落實。

小紅書「香港生娃交流群」實測

一小時辦證 收費514元

有網民前日在內地社交平台「小紅書」分享在皇崗口岸辦理嬰兒入境內地一次性通行證經歷，稱需要出世紙、回港證、回鄉證回執、嬰兒照片一張，辦理時間約為一小時，費用為475元人民幣（約514港元）。該網民是小紅書「香港生娃交流群」群組管理員，該群組有238名成員。

陳克勤稱，有關安排可方便部分透過人才計劃來港的婦女，指她們的丈夫及家人或在內地，在港生產後希望能盡快回內地進行產後調理。他又說，本港坐月服務相對選擇較少，內地月子中心性價比高，相信新安排亦可便利港人北上「坐月」。

他說新安排實施後，本港新生嬰兒經4個指定口岸入境內地，父母攜同嬰兒、嬰兒的身分和出生證明、監護人身分證明，可即場辦理及領取「一次性出入境有效通行證」，在3個月有效期內出入境一次。民建聯早前指，辦證的新生嬰兒無最低年齡限制，出入境一次後，可循現行機制向中旅社申請證件，將繼續爭取新安排擴展到深圳灣口岸及港珠澳大橋。

深逾70月子中心 收費數萬至數十萬

翻查資料，單是深圳便有逾70間「月子中心」，收費受到護理人員人數、入住天數及房間類型影響，部分套餐服務3萬至5萬人民幣，亦有部分機構收費數十萬元。

由前財政司長梁錦松投資的和新風睦家醫院亦有提供產後康復服務，發言人稱已有港人使用該院的坐月服務。