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直資議會拒小班 冀擴高才通增生源

【明報專訊】香港直資學校議會昨日聯同逾50間直資中小學，舉辦「香港直資學校聯展」，吸引不少高才通及優才計劃家長到場，議會稱參觀人次約1萬，人流較去年增約25%。被問到有意見認為學童人口下跌，當局可研究把小班教學政策涵蓋直資等學校，直資議會主席、英華書院校長陳狄安表示，教育局盼本地學校提供優質教育，反問「是否因（學童）人數不足，而要直資減（收生）？」他說業界冀與當局討論擴大人才計劃，以增加整體生源及人才。

山東北京家長查詢初中插班

萬鈞伯裘書院副校長伍卓鍵指出，以往內地家長大多來自深圳、廣東等地，今年留意到有山東及北京的內地家長前來查詢有關初中插班資訊。對於小班教學涵蓋直資學校，伍稱直資學校以學生人數決定辦學經費，若減少收生變相亦削減經費，影響服務質素，與提供多元教學服務的宗旨有異。

另一出席聯展的香港管理專業協會李國寶中學校長莫一帆表示，該校每年報讀人數持續上升，認為本港學齡人口雖下跌，但近年多了內地及其他國籍學生報讀，部分直資學校入學競爭仍較往年激烈，「叻的學校愈來愈難入」。

校長：退學人數回穩 人才計劃止血

至於移民潮對學界的影響，莫稱對比早年高峰期由年頭至年尾每月持續有人退學，近年退學人數已回穩，平均每級僅有個位數學生退學，再加上近年各類人才計劃補充生源，形容現時情况為「止血」。

來自深圳的溫小姐稱，快升中的妹妹將以優才計劃受養人身分來港讀書，家人亦隨學校選址來港定居。她稱，內地一周只有兩三節英文課，擔心妹妹面試時較本地生吃虧，現時有安排妹妹補習英文，以及報讀書法等興趣班。

李小姐今年9月經高才通計劃從北京來港開設公司，其女兒已插班入讀位於東區的培僑小學五年級。她稱女兒剛來港時，因聽不懂廣東話而難以適應。她說本港英語水平較內地高，故不選讀全英語授課的小學。

相關字詞﹕優才計劃 高才通 學童人口下跌 直資學校議會

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