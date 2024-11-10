全運會倒數一年 李：體育園注強大動力

李家超稱，明年11月舉行的十五運會共設34個競賽項目，包括所有奧運會項目及武術項目，香港將承辦其中8個競賽項目。明年12月舉行的殘特奧會共46個大項，香港將承辦當中4項。李稱啟德體育園將用作主要賽場，體育園可為本港體育、休閒娛樂、旅遊業和盛事經濟發展注入強大動力。他稱本月起陸續舉辦測試賽及演練，為正式開幕全面準備。

巴黎殘奧金牌得主、港隊硬地滾球代表何宛淇早前在網上稱被拒坐輪椅入餐廳，昨有份出席典禮的全運會統籌辦主任楊德強稱，社會共融意識愈來愈好，但不排除有個別情况。楊稱留意到大眾對近日事件的反應，普遍希望盡量方便殘疾或其他有需要者，認為意識已漸漸提高。何宛淇說，提高大眾的共融意識屬「進程」，認為社會意識逐漸提高，但「永遠不會有完美，都有進步的空間」。

大會口號「激情全運會 活力大灣區」

吉祥物原型中華白海豚

昨晚廣州海心沙亞運公園舉行十五運會和殘特奧會倒數一周年啟動儀式，大會公布全運會口號為：「激情全運會，活力大灣區」；殘特奧會口號為：「追夢大灣區，出彩人生路」。兩隻吉祥物喜洋洋與樂融融以中華白海豚為原型；會徽以三枚花瓣圖案組成，代表粵港澳三地共同合辦今屆全運會。

陳國基昨晚在廣州出席啟動儀式，李家超視頻致辭。此外，廣深兩市多處地標如廣州塔、深圳灣體育中心等昨起已裝置全運會倒數計。