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體育園擬動員數萬公僕測試 陳國基：工作一部分

【明報專訊】政府正陸續舉辦啟德體育園的測試賽及演練，政務司長陳國基昨日表示，約20場測試賽及演練中，最少兩場測試可容納5萬人的主場館。他說場館暫時無表演，因此計劃動用數萬公務員參與測試，「是工作一部分」。被問到數萬人離場預計需時多久，陳國基稱現時難以預計，不排除日後市民會在場內參觀及消費，重點是確保市民離開時安全有序，以及等待交通工具毋須太久，目標是令市民順暢及快捷離開。

啟德體育園預計明年首季開幕，陳國基在昨日播出的有線新聞節目《有理有得傾》提到，合約原本寫明舉辦最少5場測試，但當局認為太少，故增至約20場，包括男團MIRROR將在容納1萬人的中型場館演出。至於最少兩場主場館測試，他表示將實時測試，由演出開始至完結時如何離開，當局會採用不同方式，如將人流集中到某港鐵站，測試該港鐵站承受能力和可能造成的影響，以及讓參與測試者自由離開，測試正常情况各人離開方式等，屆時警方和港鐵分別會觀察及配合。

工會料會「均真」補水

公務員總工會主席馮傳宗稱，有聽聞政府計劃安排公務員測試，包括場館承受能力、交通安排及其他情况，暫未接獲進一步簡介。對於測試日期，他稱視乎政府測試目的，若涉及周末的私人時間，相信當局亦「均真」地發放逾時工作津貼。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，動員公務員的效率較高，只要當局給予清晰指引，相信參與測試的公務員能配合。他建議當局提早列明測試日期，讓公務員配合。

研增安檢櫃台人員培訓

啟德體育園上月底舉行首場測試賽，陳國基形容總體而言非常順利，據觀察1000多名市民數分鐘便能離開。至於改善之處，他舉例日後巴士站及洗手間的指示牌需更清晰；因應有人提出安檢時間較長，他稱最高峰時有10至20人排隊，日後將增加櫃台及培訓，確保人員明白規例，加快安檢速度。

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