粉嶺高球地發展無期 待審視設計環評覆核判決

政府自2022年起按年更新並公布未來10年可供發展土地預測，今年資料顯示，可供第二個5年期公營房屋發展的土地，截至今年9月共54幅用地涉及208.2公頃，可提供24.34萬伙；對比去年不論用地面積及單位數量均減少。

三成公營屋用地料延建一年

整體用地中，約三分之一可供建屋年度較去年預測延遲一年或以上（見表）。發展局回覆稱，最新5年期用地面積和單位數目估算，有別於上一個5年期是正常的，因最新5年期會向前推展一年，另項目可能按最新情况而需調整發展時間表和預計單位數目。

稱10年40.2萬伙超長策目標

至於有部分項目未有出現在最新第二個5年期項目，發展局解釋，大部分均因項目預計建屋落成年份已進入首個5年期。發展局又指今年10月公布資料，預計土地可在第二個5年支持24.34萬個公營房屋單位發展，連同房委會預計首個5年期供應的15.86萬個公營房屋單位，未來10年共供應40.2萬伙，高於長策未來10年30.8萬伙供應目標。

人工島土地供應延兩年

發展局網頁最新預測10年期可供發展土地供應（2025/26至2034/35年度），「熟地」供應量預計為約3000公頃，當中交椅洲人工島最快於2031/32年有土地「應市」，較去年9月估算的2029/30年，推遲兩個年度。翻查資料，政府官員早前已在不同場合表明人工島填海工程會延遲2至3年，發展局長甯漢豪本月3日也曾強調政府造地決心無變。