梁振英曾指長遠土地供應恐過剩 發展局：30年經濟用地估算未需調整

稱疫情影響未定論 適時檢討

政府消息人士表示，造地非一朝一夕可以完成，要有土地儲備才可彈性供地，經濟環境欠佳不等於不可造地，因要推動任何新產業發展，必須拓展土地配合，有新土地方可帶動發展，不論推動創科或其他新產業都需要新土地。

港府2021年公布《香港2030+》，當年評估2019至2048年經濟用地需求增逾1.5倍，由2016年估算458公頃增至1080至1190公頃，當時指仍欠約710至820公頃，當中政策主導欠590至680公頃，非政策主導欠120至140公頃（見表）。新冠疫情後本港工商舖市場表現疲弱，政府近月已採取多項措施，包括連續多個季度未推商業用地招標、洪水橋站兩旁商業及商住混合用地20%非住宅用途樓面面積改為住宅用途，但外界更為關注中長期需求估算及供應亦會否調整。

指近3年宏觀策略沒大變

毋須因短期經濟波動調整

發展局回覆查詢表示，《香港2030+》已評估未來30年（2019至2048年）全港土地需求及供應，並考慮《十四五規劃綱要》、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》、北部都會區發展策略、相關產業政策後，估算香港至2048年的經濟用地需求。發展局現階段認為未有需要更新該類土地的估算需求，主要是上述宏觀策略和政策措施過去3年未有重大改變，此外，局方亦不認為估算要因短期經濟波動而調整。

林筱魯：用途分配應因時制宜

至於新冠疫情對經濟用地長遠影響，發展局表示仍未有定論，當局會密切留意情况，並且會適時檢討，以及按市况將包括經濟用地等在內的各類土地有節有度地推出，以啟動土地發展。

劉國勳倡放寬準則拓新產業

翻查最新10年可供發展的土地資料，經濟用地可供應用量較多的年度，分別是2027至2028、2030至2031及2033至2034年度；其中2030至2031年度達約100公頃，去年資料顯示該年度大部分土地具體用途仍在研究。

立法會發展事務委員會副主席林筱魯表示，經濟用地長遠需求估算毋須更改，但用途分配可因應全球產業發展最新趨勢調整，配合寫字樓應用空間模式改變、創科及新經濟活動等，最重要是規劃須具前瞻性。

立法會發展事務委員會委員、民建聯劉國勳則認為，政府未有更新30年經濟用地需求估算是可以理解，但建議可擴大經濟用地範疇，尤其分區計劃大綱草圖可放寬不同商業準則，讓新型經濟活動納入相關發展用途，配合推動新產業發展。

明報記者 黃偉超、馬耀森