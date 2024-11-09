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老婦墮「關口扣金條」騙局 遭「警副處長」騙上騙

【明報專訊】七旬退休婦疑墮投資及假冒官員騙案，4年間損失約45萬元。據了解，有騙徒先游說事主投資，稱已寄出有金條的包裹以示誠意，其後訛稱包裹過關時遭扣留，事主被騙支付「關稅」，至今年同黨假冒副警務處長陳俊燊，以其相片作通訊軟件頭像，稱可利用職權幫事主取回被扣留數年的包裹，至事主到警署查問包裹情况才揭發受騙。

前後轉帳逾百次到比特幣帳戶 涉45萬

據了解，70歲事主曾為商人，2020年中收到WhatsApp短訊游說她參與投資，稱已寄出一個裝有31公斤金條的包裹以表誠意。騙徒之後聲稱包裹在香港邊境管制站被扣留，要求事主支付「關稅」。事主信以為真，轉帳逾70次共約20萬元到對方一個比特幣帳戶。

至今年中，事主透過騙徒認識「順豐速運公司職員」，該人指事主的包裹涉及非法活動，須繳付罰款，又訛稱哥哥在警務處工作，可協助處理。事主之後收到「助理警務處長」來電，對方稱其階級未能解決事件，但可向長官求助。事主其後收到一名偽冒副警務處長陳俊燊並以其警隊官網照片作頭像的人來電。

事主按照對方指示，今年中至本月超過50次將約25萬元轉帳到一個不知名比特幣帳戶，以求收取裝有金條的包裹，其後騙徒聲稱包裹仍扣留在中區警署，事主本月初到警署查問始發現受騙。案件由中區警區重案組跟進。

相關字詞﹕警方 提防騙子 警隊 陳俊燊 假冒官員

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