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摩通：或顯持續經濟成長優先 分析師憧憬下月推新措施

【明報專訊】中央昨天主要介紹置換地方隱性債務，令市場對直接刺激消費措施和注資國有銀行細節等的期望落空。但分析師仍憧憬下月舉行的中央經濟工作會議會為明年規劃更多刺激措施。

匯豐昨晚的報告稱，沒有披露支持房地產及消費市場的進一步措施令市場失望，但將80%以上隱性債務轉為地方政府專案債券可幫助地方政府重新確定經濟成長的優先順序，惟規模比地方政府融資平台的有息債務60萬億元人民幣為小。摩根大通資產管理環球市場策略師朱超平稱，人大常委會宣布的措施反映中國應對經濟挑戰的謹慎態度，可能表明政府打算優先考慮可持續經濟成長而非短期刺激。他認為未來推出更多貨幣和財政措施的可能仍存在，若出現股市深度調整、出口轉弱或地方政府財政壓力加大等，可能成為政策升級的催化劑。

分析：地方未來如何增收入存變數

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆稱，置換債務並非直接救市措施，形容類似「借款人進行債務重組」，解決地方政府部分問題，市場預期推出更多刺激經濟措施的增量政策期望落空。他說，地方政府藉此紓緩財政壓力，但中央表明防範隱性債務，發債受控，而地方政府未來如何增加收入仍存變數。

對於置換債務規模，渣打大中華區經濟師陳冠霖稱符預期，主要着重去風險，認為12月舉行的中央經濟工作會議或規劃更多刺激措施，料中國狹義預算赤字率可能從今年佔國內生產總值（GDP）的3.4%即4.5萬億元人民幣，擴大至2025年佔GDP的3.5%即4.8萬億元人民幣。至於中國超長期特別國債發行額度或比正常增1萬億至2萬億元人民幣。

相關字詞﹕摩根大通 匯豐 債務

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