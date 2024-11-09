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中央再出招 10萬億供地方化債 直接刺激消費措施「落空」 離岸人幣下跌

【明報專訊】內地推出高達10萬億元（人民幣，下同）規模解決地方政府隱性債務方案，十四屆全國人大常委會第十二次會議昨天通過批准增加地方政府債務限額6萬億元，悉數用於置換現存隱性債務，同時新增地方政府專項債券，5年累計置換隱性債務4萬億元，即合共增加地方政府10萬億元財政資源解決債務。但昨天的記者會未有公布直接刺激消費措施及注資國有銀行細節，令市場失望，觸發離岸人民幣下跌，至昨晚11時報7.1916，跌433點子（1元為10000點子）。

夜期低水257點 金龍指數跌4.3%

受消息影響，截至昨晚11時，夜期報20,471點，比現貨低水257點，反映中概股表現的中國金龍指數跌4.3%。而重磅股預託證券（ADR）方面，美團（3690）折合港股報187.8港元，比本港收市跌2.1%；阿里巴巴（9988）折合港股報92.4港元，比本港收市跌1.7%。

3年增6萬億債務限額 5年發4萬億專債

財政部長藍佛安表示，增加的地方政府債務限額分3年安排，每年2萬億元，並從今年開始，將連續5年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元，專門用於化債，累計可置換隱性債務4萬億元，即首3年共置換8.4萬億元債務；而於2029年及以後到期的棚戶區改造隱性債務2萬億元將按原合約償還。他說，由於法定債務利率大大低於隱性債務，估計地方政府5年間可節省利息開支約6000億元。

IMF曾指地方融資平台規模約60萬億

藍佛安稱，2028年之前地方需消化隱性債務總額從14.3萬億元大幅下降至2.3萬億元，平均每年消化額從2.86萬億元減為4600億元，不到原來的六分之一，減輕化債壓力。

不過，國際貨幣基金組織（IMF）早前估計，內地地方政府融資平台的借貸規模於去年底約60萬億元，佔國內生產總值約47.6%，遠大於藍佛安昨天談及的地方隱性債務。

藍佛安又指出，必須遏制新增地方隱性債務，監管保持「零容忍」態度，包括健全監管協同機制；融資平台經營性債務方面，金融管理部門已研究制定金融支持地方債務化解政策舉措，加強預算管理，在問責方面更嚴格。

不過，市場關注更多刺激經濟措施，藍佛安表示，正謀劃下一步財政政策，加大逆周期調節力度，支持房地產市場健康發展相關稅收政策已報批，近期即將推出，發行特別國債補充國有大型商業銀行核心一級資本等正加快推進。至於專項債券支持回收閒置存量土地、新增土地儲備，以及收購存量商品房用作保障性住房方面，財政部研究制定政策細則，推動加快落地。

首10月公共預算收入 按年跌幅收窄

藍佛安表示，結合明年經濟社會發展目標，實施更給力的財政政策，擴大專項債券的發行規模，繼續發行超長期特別國債，重申中央財政還有較大舉債和赤字提升空間。去年全國政府全口徑債務總額85萬億元，政府負債率67.5%。

藍承認今年以來中央和地方財政收入不如預期，正採取措施確保完成全年預算目標任務。從中央層面，首10個月一般公共預算收入8.2萬億元，按年減幅比首9個月收窄。在今年餘下兩個月，將安排中央單位上繳部分專項收益，補充中央財政收入。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕許宏才 藍佛安 財政部 全國人大常委會 隱性債務

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