中央再出招 10萬億供地方化債 直接刺激消費措施「落空」 離岸人幣下跌

夜期低水257點 金龍指數跌4.3%

受消息影響，截至昨晚11時，夜期報20,471點，比現貨低水257點，反映中概股表現的中國金龍指數跌4.3%。而重磅股預託證券（ADR）方面，美團（3690）折合港股報187.8港元，比本港收市跌2.1%；阿里巴巴（9988）折合港股報92.4港元，比本港收市跌1.7%。

3年增6萬億債務限額 5年發4萬億專債

財政部長藍佛安表示，增加的地方政府債務限額分3年安排，每年2萬億元，並從今年開始，將連續5年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元，專門用於化債，累計可置換隱性債務4萬億元，即首3年共置換8.4萬億元債務；而於2029年及以後到期的棚戶區改造隱性債務2萬億元將按原合約償還。他說，由於法定債務利率大大低於隱性債務，估計地方政府5年間可節省利息開支約6000億元。

IMF曾指地方融資平台規模約60萬億

藍佛安稱，2028年之前地方需消化隱性債務總額從14.3萬億元大幅下降至2.3萬億元，平均每年消化額從2.86萬億元減為4600億元，不到原來的六分之一，減輕化債壓力。

不過，國際貨幣基金組織（IMF）早前估計，內地地方政府融資平台的借貸規模於去年底約60萬億元，佔國內生產總值約47.6%，遠大於藍佛安昨天談及的地方隱性債務。

藍佛安又指出，必須遏制新增地方隱性債務，監管保持「零容忍」態度，包括健全監管協同機制；融資平台經營性債務方面，金融管理部門已研究制定金融支持地方債務化解政策舉措，加強預算管理，在問責方面更嚴格。

不過，市場關注更多刺激經濟措施，藍佛安表示，正謀劃下一步財政政策，加大逆周期調節力度，支持房地產市場健康發展相關稅收政策已報批，近期即將推出，發行特別國債補充國有大型商業銀行核心一級資本等正加快推進。至於專項債券支持回收閒置存量土地、新增土地儲備，以及收購存量商品房用作保障性住房方面，財政部研究制定政策細則，推動加快落地。

首10月公共預算收入 按年跌幅收窄

藍佛安表示，結合明年經濟社會發展目標，實施更給力的財政政策，擴大專項債券的發行規模，繼續發行超長期特別國債，重申中央財政還有較大舉債和赤字提升空間。去年全國政府全口徑債務總額85萬億元，政府負債率67.5%。

藍承認今年以來中央和地方財政收入不如預期，正採取措施確保完成全年預算目標任務。從中央層面，首10個月一般公共預算收入8.2萬億元，按年減幅比首9個月收窄。在今年餘下兩個月，將安排中央單位上繳部分專項收益，補充中央財政收入。

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