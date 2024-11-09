【Emily】推翻「毋須討論」決定 財會傾古洞北新街市 未有數據撥款照過

被問回報率 環境副局：落成先有

對於議員關注嘅回報率等，黃淑嫻話要等4年後項目落成先有，又話街市唔係商業項目，所以無仔細計回報率等。呢個議案兩星期前喺工務小組委員會討論過，決定毋須喺財委會再討論。其後何君堯、陸頌雄同李鎮強聯署要求「推翻」毋須討論嘅決定，最終噚日會上有超過20個議員提問。

陸頌雄解釋，上次工務小組傾得兩個鐘，好多疑問未解答，所以要求喺財委會再傾。佢噚日話街市車位只有34個，問局方會唔會考慮增建地庫停車場。局方解釋咁要多一年興建時間，成本增兩成，而加埋街市周邊其他房屋項目，到時大概會多90個訪客車位。陸頌雄會後就話「問清楚都可以接受」。

實政圓桌田北辰建議新街市要有電子支付，局方就話將規定新街市租戶至少要提供兩種非接觸式支付工具，一種係實體卡、另一種係手機電子錢包。

開支高過天水圍新街市 話要多啲保安

選委界洪雯就拎番兩年前獲撥款14.9億元嘅天水圍新公眾街市比較，質疑古洞北街市面積更細，但每年經常開支高過天水圍新街市。局方解釋因佈局唔同，場地維修同人工都唔同；警方亦話古洞北街市比天水圍街市需要多啲保安，洪雯聽完追問：「保安要多咁多支出咩？」但局方無再解釋。