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【Emily】推翻「毋須討論」決定 財會傾古洞北新街市 未有數據撥款照過

【明報專訊】噚日立法會財委會審議喺古洞北新發展區興建4層高公眾街市嘅議程，原定毋須再討論，但會議開始時多名議員要求發言，主要關注成本太高但人流不足，追問環境及生態局副局長黃淑嫻「拎數據」，包括項目回報率、街市舖位預期租金、空置率、支出細節等，不過黃就提供唔到，會議討論約兩個鐘後不記名表決，主席陳振英宣布參與表決嘅議員都贊成，項目7.8億元撥款最終獲通過。

被問回報率 環境副局：落成先有

對於議員關注嘅回報率等，黃淑嫻話要等4年後項目落成先有，又話街市唔係商業項目，所以無仔細計回報率等。呢個議案兩星期前喺工務小組委員會討論過，決定毋須喺財委會再討論。其後何君堯、陸頌雄同李鎮強聯署要求「推翻」毋須討論嘅決定，最終噚日會上有超過20個議員提問。

陸頌雄解釋，上次工務小組傾得兩個鐘，好多疑問未解答，所以要求喺財委會再傾。佢噚日話街市車位只有34個，問局方會唔會考慮增建地庫停車場。局方解釋咁要多一年興建時間，成本增兩成，而加埋街市周邊其他房屋項目，到時大概會多90個訪客車位。陸頌雄會後就話「問清楚都可以接受」。

實政圓桌田北辰建議新街市要有電子支付，局方就話將規定新街市租戶至少要提供兩種非接觸式支付工具，一種係實體卡、另一種係手機電子錢包。

開支高過天水圍新街市 話要多啲保安

選委界洪雯就拎番兩年前獲撥款14.9億元嘅天水圍新公眾街市比較，質疑古洞北街市面積更細，但每年經常開支高過天水圍新街市。局方解釋因佈局唔同，場地維修同人工都唔同；警方亦話古洞北街市比天水圍街市需要多啲保安，洪雯聽完追問：「保安要多咁多支出咩？」但局方無再解釋。

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