醫生藏冰毒偉哥囚10月

求情稱疫下紓工作壓力 已戒毒

被告為醫生陳浩霖（32歲）。翻查醫委會註冊醫生名單，陳為婦產科專科醫生，早前承認兩項藏毒、兩項管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具及一項管有第一部毒藥罪。同案被告註冊護士柳國豪（31歲）承認管有第一部毒藥罪，早前判罰5000元。兩人現已非醫管局僱員。

辯方求情稱，戒毒所報告顯示被告已無毒癮。被告因疫情之後面對沉重工作量才吸毒，利用錯誤及非法手法緩解壓力。辯方又稱，被告自小學業優秀，在本地醫學院畢業後加入公立醫院，擁有受人尊崇的工作及對社會有貢獻，冀法庭考慮被告日後還須面對紀律聆訊及決心改過等因素，能格外開恩判處社會服務令。

盼社服 官斥偏離判刑原則

裁判官斥辯方的建議已非格外開恩，而是偏離判刑原則及指引，因上級法院指出，涉及冰毒的案件即使純粹自用，亦應判12至18個月即時監禁。裁判官考慮本案涉及冰毒屬較嚴重毒品，分量高達20克，不過冰毒是保管在酒店房間的夾萬，沒構成流出風險，加上被告背景正面而酌情減刑一個月，終判入獄10個月。

案情稱，今年3月26日兩被告坐的士途中遇上警方設路障截查，警員在柳國豪身上搜出8片他達拉非和8片昔多芬、在陳浩霖身上搜出一個冰壺及約2.3克冰毒。及後警方再到二人租住的紅磡九龍海逸君綽酒店房間搜查，在夾萬搜出多一個冰壺、約21克冰毒及16片昔多芬。陳曾在警誡下稱，柳是他的男友，承認案發時已吸毒約三四年。

【案件編號：KCCC 821/24】