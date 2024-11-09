粵港澳搗跨境賣淫平台 拘63人

港拘主腦骨幹3人 為親戚

有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤表示，早前本港警方與內地及澳門執法部門交流情報，發現一個活躍三地的跨境犯罪集團建立宣傳賣淫資訊網站，為內地的賣淫組織或性工作者提供網上平台刊登廣告，從中收取費用。調查顯示，每個廣告刊登7日，收費約300至500元人民幣。

集團在內地及澳門的成員為網站與內地賣淫組織及性工作者的中間人，負責聯絡並收取廣告費，亦提供網站技術支援，定期維護並更新網站。本港主腦則操控成員經營及管理網站，包括以網站管理員身分在網站為性工作者登廣告，亦會作為客服處理網站會員詢問等。

收廣告費後轉虛幣再轉現金

集團成員收取廣告費後，會轉移成虛擬貨幣，並以在港主腦名下的虛擬貨幣戶口接收及處理，犯罪得益最後經內地無牌加密貨幣交易商再次轉換成現金。警方估計犯罪集團過去一年收益約有170萬元。

三地警方聯合行動共搜查24個處所，拘捕63人，其中本港拘捕的1男2女為本地主腦及骨幹成員，年齡24至63歲，疑負責營運及管理網站，涉嫌依靠他人賣淫收入為生被捕。其中62歲男主腦另涉洗黑錢約140萬元。據了解，男主腦負責經營網站及洗黑錢，並聯同63歲胞姊及24歲外甥女合作營運。

行動中本港警方搜獲一批現金、電腦及手提電話，相信是用作營運及管理賣淫資訊網站。被捕人昨被扣查。內地及澳門警方則拘捕60人，包括16名骨幹成員、35名性工作者及9名嫖客。